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【2021農曆新年】波鞋街THE FOREST商場Pop-up年宵　優惠價辦年貨買PUMA著數多

休閒消費 12:09 2021/02/09

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PUMA Pop-up Store會以Camping Car形式出現在地下廣場。（商場提供）

今年疫情下年宵市場數量大減，但在鬧市商場一樣可以感受節日氣氛！旺角波鞋街的THE FOREST商場由即日起舉辦「年宵Pop-up薈萃」，除了有賀年禮品，亦有特色遊戲活動，而運動品牌PUMA更以Camping Car Pop-up store形式現身市集中，讓大家新年繼續開心食、買、玩。

旺角波鞋街的THE FOREST商場，由即日起至2月28日舉辦「年宵Pop-up薈萃」，先說商場外圍的廣場，就設有超人氣食品車仔檔，充滿節日氣氛。售賣產品包括手工啤、天然果仁醬、限定特製曲奇三文治、多款貝亞恩地區鵝肝醬等。還嫌買得未夠？進入商場一樓還有一個期間限定激抵免稅店，大家可以優惠價購買美酒佳餚、護膚禮品及名牌商品等，折扣低至半價，想送禮必定找到心水產品。而商埸2樓更增設攤位，售賣各式各樣的年花，絕對是一站式辦年貨最佳地點。

（商場提供）

THE FOREST更推出新年扭蛋大激賞，客人於商場內消費滿$1,000即可參加活動一次，扭蛋的獎品十分豐富，更有機會贏得PUMA購物現金券。

此外，即日起至2月11日期間，PUMA Pop-up Store會以Camping Car形式出現在地下廣場，主打意義不凡的經典鞋款PUMA SUEDE及售賣一系列的必備小物，如運動褲、襪及波鞋清潔劑等。PUMA SUEDE之所以成為經典，皆因在1986年墨西哥奧運會上，黑人選手Peter Norman於頒獎台上一手高舉戴上黑色手套、一手手持SUEDE，讓SUEDE成為一個人權平等的象徵，亦成為了永不過時的經典潮流波鞋。

    點擊圖片放大
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大家憑於THE FOREST PUMA門市 (Shop G09) 消費之即日收據及追蹤PUMA的社交平台，即可獲贈PUMA短襪一對。另外，於PUMA Pop-up Store期間參與THE FOREST新年扭蛋大激賞，更可額外獲得PUMA $300禮券一張。

人氣食品車仔檔
日期：即日至2月14日（逢星期五、六及日）
地點：地下廣場

免稅店Pop-up Store
日期：即日至2月14日
地點：1樓及2樓

PUMA Camping Car Pop-Up Store     
日期：2月6日至2月11日
地點：地下廣場 

同場加映：即睇零失敗賀年食譜【下一頁

記者︰Maria

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