日本新事｜日本首間W酒店落戶大阪　安藤忠雄監修3月開幕

▲ 公共空間色彩繽紛，營造出W酒店一貫的派對歡樂氣氛。（相片來源：W Osaka）

日本近年有不少矚目酒店落成，最新一員有首間W酒店Ｗ Osaka，即將於3月16日於大阪開業。酒店位於大阪市中心地帶御堂筋，由國寶級設計大師安藤忠雄擔任顧問，以「大人的遊樂場」為主題，值得旅客期待。

▲ W Osaka位於市中心大街御堂筋，距離各觀光景點也極方便。（相片來源：官方Facebook）

酒店共有337間客房，設計以道頓崛五光十色的霓虹燈牌作靈感，有螢光霓虹燈作裝飾。並有兩種主題色調，包括象徵日本的櫻花粉紅色，以及大阪海港的海洋藍系。所有客房都設有私人MixBar，可以自行調製雞尾酒，亦有自家品牌的啤酒可暢飲。

▲ W Osaka客房設計為開放式，以霓虹燈點綴，玩味十足。（相片來源：官方Facebook）

位於27樓的總統套房「Extreme WOW Penthouse Suite」超過2,000呎，共有5間房，巨型落地玻璃窗可眺望大阪街景。除了放有著名藝術家的作品，還設有DJ打碟台，讓住客可開設私人派對。

餐飲方面有米芝蓮二星廚師高田裕介開設的餐廳Oh.lala…、鐵板燒、壽司、酒吧及咖啡店等，亦設有健身中心和室內泳池等設施。開業優惠價由45,000日圓（約3,325港元）起，另包10,000日圓（約740港元）酒店消費額，疫情過後要率先入住體驗。

▲ 室內泳池亦以霓虹光管作設計，型格十足。（相片來源：官方Facebook）

W Osaka

地址：大阪市中央區南船場4丁目1番3號

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記者：張頌婷