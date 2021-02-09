【2021農曆新年】愉景新城週末年宵市集逾30攤檔齊集　主打本地品牌賀年甜點+自家製手工製品

▲ 逾30間特色攤檔齊集D．PARK愉景新城打造新春必訪的《週末年宵市集》。(圖片由愉景新城提供)

辛丑牛年將至，相信大家已密鑼緊鼓籌備農曆新年，D．PARK愉景新城將於周末期間2月6至7日和2月10至11日假期前夕，強勢打造新春必訪的《週末年宵市集》，逾30間特色攤檔齊集，帶來一系列必辦年貨如年糕、曲奇、鳳梨酥等滋味貨年食品、中西合璧的咖啡禮盒、賀年果籃及年花等。另外，亦有本地自家製的特色產品，如手工蠟燭、自家釀製手工啤酒及人手縫製的刺繡配飾小物等。

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D．PARK愉景新城《週末年宵市集》詳情：

日期：一連兩個周末2021年1月30日至31日（星期六至日）及2021年2月6日至7日（星期六至日）；農曆新年假期前夕：2021年2月10日至11日（年廿九至年三十）時間中午12時至晚上9時

地點：D・PARK愉景新城 L1

參與美食商：Cooking Oppa Homeware、初見 First Sight、H.u.e. coffee、蜜姐工房、FruttiBoz 水果盒子、Shadle Studio、Amaze Maker、初嘗First Bite、Morrow Coffee、Wandrian Handmade、月食 · 甜點研究所Eclipse、喜悅花藝、KANO及Mars Cake Studio

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責任編輯：張懿慧