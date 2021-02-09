  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 13:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021農曆新年】愉景新城週末年宵市集逾30攤檔齊集　主打本地品牌賀年甜點+自家製手工製品

休閒消費 12:21 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

逾30間特色攤檔齊集D．PARK愉景新城打造新春必訪的《週末年宵市集》。(圖片由愉景新城提供)

辛丑牛年將至，相信大家已密鑼緊鼓籌備農曆新年，D．PARK愉景新城將於周末期間2月6至7日和2月10至11日假期前夕，強勢打造新春必訪的《週末年宵市集》，逾30間特色攤檔齊集，帶來一系列必辦年貨如年糕、曲奇、鳳梨酥等滋味貨年食品、中西合璧的咖啡禮盒、賀年果籃及年花等。另外，亦有本地自家製的特色產品，如手工蠟燭、自家釀製手工啤酒及人手縫製的刺繡配飾小物等。

點擊大圖查看新春必訪辦年貨攤檔詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

點擊大圖查看新春必訪攤檔詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

D．PARK愉景新城《週末年宵市集》詳情：

日期：一連兩個周末2021年1月30日至31日（星期六至日）及2021年2月6日至7日（星期六至日）；農曆新年假期前夕：2021年2月10日至11日（年廿九至年三十）時間中午12時至晚上9時

地點：D・PARK愉景新城 L1

參與美食商：Cooking Oppa Homeware、初見 First Sight、H.u.e. coffee、蜜姐工房、FruttiBoz 水果盒子、Shadle Studio、Amaze Maker、初嘗First Bite、Morrow Coffee、Wandrian Handmade、月食 · 甜點研究所Eclipse、喜悅花藝、KANO及Mars Cake Studio

TOPick登陸MeWe啦：https：//mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

同場加映：即睇零失敗賀年食譜【下一頁

責任編輯：張懿慧

相關文章

【2021農曆新年】逛年宵支持本地文化　傳統手藝大師傅現身工作坊
12:04 2021/02/05
【2021農曆新年】逛年宵支持本地文化　傳統手藝大師傅現身工作坊
【2021農曆新年】實惠家品家具新年勁減　送舊迎新打造心儀家居
16:09 2021/02/08
【2021農曆新年】實惠家品家具新年勁減　送舊迎新打造心儀家居
【2021農曆新年】六國酒店推新春Staycation　$850起宿一宵享下午茶點心放題【內附連結】
今日 09:56
【2021農曆新年】六國酒店推新春Staycation　$850起宿一宵享下午茶點心放題【內附連結】
農曆新年 年宵 著數優惠 文具精品 傳統工藝 美食

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【李施嬅結婚】IG騷婚戒宣布結婚　Selena :I Said Yes
13:35 2021/02/08
【李施嬅結婚】IG騷婚戒宣布結婚　Selena :I Said Yes
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士