【國產潮鞋】大孚飛躍「解放鞋」攻港限定店$300起　曾獲Celine邀聯乘潮人熱捧

鍾情時裝的人，大概都會記得十多年前，有一對來自中國、在鞋身上印著Feiyue（意指飛躍）英文字樣的「白飯魚」球鞋，曾經是潮人眼中的大熱，當時大家爭相拜托往北京或上海公幹的朋友代為購買，事隔多年，這對被譽為「解放鞋」終於正式登陸香港。

有不少人認識飛躍球鞋都應該由2008年開始，因為這一對球鞋就被當時Celine的設計師Ivana Omazic邀來合作推出聯乘系列，還記得那一兩年，幾乎所有往內地公幹的潮人，都會在上海或北京等地幫朋友大量入貨，售價百多元人民幣一對，用來做手信又平又潮。

▲ 長話短說，飛躍鞋於1958年面世，設計來自上海大孚橡膠廠。在30至50年代，該廠商既生產輪胎，同時又生產軍用帆布鞋（當時稱解放鞋），之後多次易主，破產、將版權賣給其他廠商，因此造成了品牌今天錯綜複雜的關係，不過對消費者而言，認清圖中最經典的白色版本就夠。（$379/圖片品牌提供）

但其實飛躍早在80年代的中國已售出過千萬對，因此，對內地民眾來說，飛躍球鞋就好像日常生活的一部分。

品牌和Celine合作的熱潮過後，這七、八年間，飛躍已重歸平淡，而且品牌的名字更由「飛躍」變成為「大孚」，究竟這一對「白飯魚」，是叫作飛躍？還是大孚？

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背後原因是內地錯綜複雜版權問題，令這雙球鞋有多個名字。目前國內做相同Feiyue商標和鞋款的球鞋公司有4間，當中3間均來自上海、包括大孚飛躍、回力飛躍、大博文飛躍，另一間是美國銷售公司BBC International委託中國鞋商代為生產的海外飛躍（只限於外國發售）。

當中背後又牽涉到4個品牌在數十年間經歷破產、賣出版權和無止境的訴訟，加上市場售價又各有不同，而且又做著同一鞋款。

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記者：何偉雄