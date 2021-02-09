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【龍蝦食譜】法式芝士焗龍蝦簡易食譜 放尿+開邊+法式醬汁

休閒消費 17:39 2021/02/09

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法式芝士焗龍蝦食譜。

近日街市澳洲龍蝦大平賣，青色外殼的是南澳龍，體形較大隻，紅色外殼的是西澳龍，體形較小，兩者味道都鮮甜，但紅色的西澳龍肉質較削，簡單白灼便可。

青龍蝦被稱為本地龍蝦，是南中國海出產，重量由1斤至幾斤，食味最佳，價格也較貴，最適合做中式牛油焗龍蝦或上湯焗龍蝦。波士頓龍蝦有對大鉗，為西餐常用。

法式芝士焗龍蝦Lobster Thermidor，在外國有好幾種不同的版本，美國20世紀著名的法國廚師Julia Child，在她的食譜《Mastering the Art of French Cooking》中介紹得很詳盡。不過，她用30多個烹調步驟，可能令人覺得複雜難做。我們把做法簡化了，只要你家裏有電焗爐，便能做出這道美味的法式芝士焗龍蝦。

做法：把活龍蝦翻過來，在尾部最末端用尖的筷子插進，抽出放尿。到龍蝦不動時，用清水沖洗乾淨。燒開一大鍋水，放進龍蝦灼7分鐘取出。用尖刀沿着龍蝦長度插進頭和身之間，刀刃朝頭，再往蝦頭方向切下，把龍蝦頭切成兩半。把龍蝦轉過來，再把尖刀插進，刀刃朝尾，壓下把龍蝦尾切成兩半，把蝦肉挑出來切成段。另外，把鉗的肉也挑出來切段。

在鍋裏用小火把1湯匙牛油溶化，爆香乾葱蓉、蒜蓉和磨菇片，加入4湯匙白葡萄酒和切成小塊的車打芝士，加125毫升牛奶煮沸，到芝士完全溶化時，放入龍蝦肉拌勻。把龍蝦肉釀入龍蝦殼內，餘下的醬汁淋在龍蝦肉上，撒上巴馬臣芝士粉。焗爐預熱到攝氏200度，放進龍蝦焗約15分鐘，掃上一層牛油，再焗1分鐘即成。

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撰文 : 方曉嵐 陳家厨坊

食譜 波士頓

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