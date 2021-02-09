  • 19°C
香港時間 : 2021209日 (二) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘿蔔糕食譜】順德魚湯蘿蔔糕簡易食譜 魚湯蒸出美味蘿蔔糕

休閒消費 17:43 2021/02/09

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

魚湯蘿蔔糕食譜。

順德人懂得吃魚，花樣簡直出神入化。順德菜中常用土鯪魚肉打成魚膠，也叫做魚滑，可蒸可炒可釀，他們通常都把剩下的魚骨煮湯，味道鮮美，鈣質豐富。

順德人過年時，做鯪魚滑比平日多，剩下的鯪魚骨也比平日多，他們把熬出來的魚湯煮濃，加入材料中做蒸蘿蔔糕。魚湯蘿蔔糕，綿糯中帶着魚湯之鮮美，亦可補白蘿蔔之味寡，吃魚而不見魚，順德人的確是烹調高手，工夫雖然多了一點點，但比放雞粉、味精的蘿蔔糕強多了。

街市的淡水魚檔，都有出售鯪魚肉和鯪魚滑，當然就會有很多魚骨，買一份約三條已足夠做一杯濃湯。或者買一塊大魚或鯇魚尾來做湯，湯愈濃，蒸出的蘿蔔糕就愈鮮味。

做法：在鍋中下1湯匙油，先把3片薑爆香，放入魚尾或鯪魚骨用中火煎香，灒料酒，加水3杯，放進約50粒胡椒粒，大火煮到只剩1/4杯的濃湯，用網篩把湯料篩走，魚湯備用。

蝦米泡軟剁蓉，鴨膶腸和臘肉切粒。1公斤白蘿蔔刨皮刨絲，放在鍋裏用慢火煮到透明，煮時放鹽、糖和胡椒粉，加入濃魚湯，和蘿蔔絲拌勻，稍微涼卻後，把220克粘米粉徐徐倒進，邊倒邊攪拌到均勻成蘿蔔漿。

另用鑊下1湯匙油，把100克絞豬肉炒熟，再放入蝦米、臘肉和鴨膶腸略炒。把炒好的配料加進蘿蔔漿中拌勻，倒進8吋蒸盤中。

大火蒸1小時後，撒上炒芝麻和芫荽，熄火焗半分鐘取出即成。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

同場加映：即零失敗賀年食譜【下一頁

撰文 : 方曉嵐 陳家廚房

食譜 蘿蔔糕

最高瀏覽

【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
15:49 2021/02/08
【李施嬅結婚】李施嬅首開腔回應婚訊　準人妻Selena：收到大家的祝福
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
18:41 2021/02/08
【高齡產子】 53歲懷孕不理勸說堅持生下二胎 7年後「養不起」向出嫁女兒求救
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士
17:47 2021/02/08
【新冠肺炎】東涌映灣園悅濤軒一家五口確診　當中2人屬內地抵港商務豁免人士