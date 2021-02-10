2021農曆新年｜荃灣廣場x PLASTIC THING推大型裝置　設4大必去打卡位+多重消費禮遇

▲ 【荃灣廣場X PLASTIC THING食得是福迎新春】大型裝置設打卡位。(圖片由荃灣廣場提供)

荃灣廣場聯同本地人氣插畫家PLASTIC THING呈獻【荃灣廣場X PLASTIC THING食得是福迎新春】大型裝置，為大家帶來猶如置身被櫻花環繞的「粉紅櫻花步道」和摰愛一同度新春。

同場亦設可愛搞鬼的為食妹打卡位 -「為食妹賀年日程表」、「「圓」美過肥年祝願亭」及「金牛滿載富貴屋」送上祝福陪您過牛年。商場更聯同插畫家推出限量版一套四款的「為食妹「胖」你幸福利是封」及帶來荃灣廣場X PLASTIC THING賀年祝福Sticker。為迎接佳節，荃灣廣場更加推「快樂1+1獎賞」消費禮遇、「想買就買」購物禮遇及5時後消費賞優惠！

同時，大埔新達廣場由即日起至2月11日呈獻4重新春禮賞，大送「為食妹「胖」你幸福利是封」、賀年福袋及商戶禮券。The Point by SHKP會員於場內任何商户消費滿港幣400元即送幸福利是封一套，消費滿港幣800元即送兩套；換領時間為上午11時至晚上9時。

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「荃灣廣場 x PLASTIC THING 食得是福迎新春」開放詳情：

日期：由即日起至2月28日

時間：星期一至四：上午10時30分至晚上8時30分；星期五、六、日及公眾假期： 上午10時30分至晚上10時

地點：荃灣廣場L5戶外平台

「荃灣廣場 x PLASTIC THING 「胖」你幸福利是封連搞鬼賀年 Sticker換領詳情：

日期：由即日起至2月11日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：L3顧客服務中心

方法：於場內任何商戶即日以電子貨幣消費滿HK$800 或以 2,500 The Point 會員積分換領「胖」你幸福利是封一套。掃瞄利是封背後QR Code 即可下載搞鬼賀年Sticker全套。

荃灣廣場「快樂1+1獎賞」消費禮遇詳情：

日期：2月6日至2月11日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：於場內任何商户消費滿港幣4,000元即賞港幣300元餐飲贈券及電影贈券2張。

活動地點：L3顧客服務中心

荃灣廣場「想買就買」購物禮遇詳情：

日期：由即日起至2月28日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領詳情：於場內任何商户消費滿港幣1,500元即賞港幣80元贈券或於週未及公眾假期消費滿港幣4,000元即賞港幣150元贈券及電影贈券1張。

活動地點：L3顧客服務中心

荃灣廣場5時後消費賞詳情：

日期：由即日起至2月28日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領詳情：於場內餐飲食肆堂食或外賣自取滿港幣200元即可換領港幣20元購物贈券或於指定潮流服飾/運動服裝/美容商戶滿港幣200元即可換領港幣20元餐飲贈券。

活動地點：L3顧客服務中心

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責任編輯：張懿慧