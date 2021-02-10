【陀槍師姐2021】宣萱曾因暴食致暴肥　靠行山+飲食法成功1個月減11磅【內附詳情】

▲ 50歲宣萱保養得宜。

宣萱近日演出《陀槍師姐2021》中，其中一集穿上低胸裝配短褲魚網黑絲，扮演「放蛇Madam」，被網民大讚保養得宜，有議員亦不禁在開會偷看相關報導，可見宣萱魅力之大。宣萱除了仍可演活少女心，真實中的她亦是凍齡有道，窈窕身型加美白肌膚，絕對不似50歲。

宣萱近日參與拍攝保險公司廣告短片，影片希望勉勵市民在漫長的抗疫路上繼續保持希望，一向注重健康，保養得宜的宣萱，就一直以行山做運動成為她最愛的keep fit活動之一。

宣傳片以行山為主題，充滿深層寓意，短片中容先生在宣萱行山時感到茫然之際，關切地遞上抗疫飲品，為她打打氣。這代表保誠一直「用行動」為香港人送上關懷，喻意著即使在「疫」境中，保誠亦與大家共度時艱，時刻守護香港人的健康。

▲ 宣萱以行山造型拍攝廣告短片。（大會提供）

【陀槍師姐2021】愛狗宣萱「踩過界」做貓奴 無私領養中年毛孩提供溫暖窩

行山分享健康心得

宣萱表示：「香港郊外景色優美怡人，且交通方便，是都市人放鬆身心的好去處。雖然疫情關係令我的行山活動大減，但今次拍攝可以趁機到山上走走，呼吸大自然的清新空氣，寓工作於娛樂，實在非常滿足。」

宣萱笑稱今次拍攝不需再扮演人質，反而靠自己的堅毅意志，成功完成考驗。她指：「在這段期間，即使未能夠外出運動，大家也可以像我一樣在家中跟著網上影片做運動、拉拉筋，保持活動量，當然也要配合均衡飲食和充分休息，才能夠在這場持久戰中保持健康。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

宣萱雖然保養得宜，但也曾經歷身型失控日子，她於2012年拍完TVB劇《飛虎》之，便北上發展，有指當時因她剛跟外籍男友分手，受情傷打擊，拍劇時暴飲暴食，因此肥了20磅，2013年拍內地劇《愛情悠悠藥草香》時，就被形容身型臃腫，在劇照中已可見下腹隆起。

【陀槍師姐2021】宣萱低胸+黑絲演放蛇師姐 盤點歷年Madam胡定欣+陳茵媺最性感

後來宣萱被導演下令瘦身，她憑著決心，終在1個月減掉11磅。宣萱其後亦多次講及自己的減肥心得。除了靠行山，亦分享一個秘訣。

看圖知減肥方法：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

宣萱日常也會自製健康飲料，她曾分享在家泡製雙莓汁，指自己做完運動後，喜歡把藍莓、覆盆莓與牛奶打成汁，因有清心明目、美容養顏功效，同時可增強免疫力，促進血液循環等。

▲ 宣萱常泡製健康飲料。（取自IG）

【明星減肥】鄭秀文繼紫薯減肥後再有新招 Sammi靠椰菜花炒飯瘦身：越吃越fit【附食譜】

宣萱亦曾表示自己30歲後才學懂護膚美顏，她指心態亦很重要，保持開朗心情放鬆，也有助身心健康。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

她又指自己有時間便會通淋巴，因為身體上淋巴塞著，看上去就會腫，故她每日都會為自己刮面，每次用力刮20下，並要持之以恆，才會有效果。

同場加映：黎芷珊訪問