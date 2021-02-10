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【考起家長】「那天」與「天天」哪個時間長　媽媽被小二中文題考起崩潰求答案

教育 17:49 2021/02/10

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台灣一名媽媽被二年級兒子的中文題目考起。

小學生的功課題目層出不窮，有時考起不少家長。日前，台灣一名媽媽就被二年級兒子的中文題目考起，她大感頭痕，於是向網民求答案，結果掀起一片熱烈討論。雖然最終老師都指出正確答案，但媽媽及一眾網民依然「黑人問號」大惑不解。

台灣小學二年級中文題考起很多人。（圖片︰爆怨公社）

分析字詞意思

該名台灣媽媽上月在facebook群組「爆怨公社」發帖，相片展示一條選擇題︰

「那天」和「天天」哪一個字詞表示的時間較長？ 選項︰1. 那天 2. 天天 3. 一樣長

媽媽發帖求解，無奈地表示「現在的小學題目真的是……」，令她感到不明所以，題目很刁鑽。

網民討論找答案

很多網民紛紛一起動腦筋嘗試討論及找出答案，當中大部分網民都揀選「天天」是正確的，有的以數學邏輯去拆解，有的用例子去代入其中，可是老師指出答案是「那天」。網民的討論如下︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6


該媽媽表示已問了老師，答案是「1.那天」，但她聽完老師解釋也不太明白，老師表示︰

天天是指每天的意思，那天是指某一天的意思，這題說明是時間長的。

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責任編輯︰王明芳

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