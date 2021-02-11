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明星扮靚︱鍾楚紅預祝61歲生　天然女神紅姑靠4招凍齡【內附詳情】

娛樂 12:46 2021/02/11

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鍾楚紅於社交平台貼出慶生照片。

下周二（2月16日）便迎來61歲生日的鍾楚紅（紅姑），日前於社交平台貼出跟好友慶生的照片，縱然已經「登六」，鍾楚紅面色紅潤好氣色，依然散發著女人味，獲網友封「永遠的女神」。

而紅姑有著4招凍齡保養秘方，除運動及飲食兩方面外，心態亦很重要，她曾說：「人人總是要老的，認清這一點，」，優雅地老去也是幸福的事。

【仙氣不減】59歲鍾楚紅行山歎咖啡　紅姑靠一個重大秘訣護膚　

鍾楚紅貼出慶生照片，獲網民讚賞保養得宜。（取自微博）

永遠的女神鍾楚紅

本月16日為鍾楚紅將的61歲生日，紅姑早前於微博分享她今年的第一個生日蛋糕，化了淡妝的紅姑對著鏡頭微笑，皮膚紅潤又夠白哲，感覺年輕，她並寫：「Thank you for the most yummy chocolate tart！」，儘管已經「登六」依然保養得宜。

照片曝光後，網民紛紛留言讚賞紅姑，當中包括「姐姐氣色超級好，好美阿」、「真的看不出來跟我媽一樣年紀，太不科學了」、「到底怎麼越活越年輕，求您教我秘訣阿」、「真是美，自然之美，魅力之美的姐姐，超級喜歡」、「永遠的女神」等。

現年60歲的鍾楚紅為80年代當紅女星，擁有性感厚唇的紅姑曾被封為「港版夢露」。

外表漂亮外亦具演技實力，在1987年，她與周潤發合演《秋天的童話》可說港片經典作，她更憑此片獲亞太影展最佳女主角殊榮。在1991年，她與廣告界才子朱家鼎後逐漸息影。

可惜朱家鼎在2007年逝世，鍾楚紅亦十分情深，丈夫離世後她一直沒有再展另一情緣，並落力於有關環保的推廣工作。

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鍾楚紅喜歡大自然

鍾楚紅曾經於訪問中分享保養秘方，她認為女人絕對不能偷懶，而紅姑特別注重皮膚保濕，她透露化妝袋必備一支唇膏以及保濕霜，可以替肌膚補水。

另外，熱愛大自然的紅姑，平日喜愛運動、攝影及種花，她曾謂自己是個很有規律的人，習慣每天早上起來便做運動，當中特別喜愛行山。

58歲凍齡女神鍾楚紅每天悼亡夫　為愛人單身11年：曾擁有這段婚姻已完美

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至於飲食方面紅姑以健康清淡為主，多菜少肉，每餐也盡量吃到七分飽，此外平日也有喝綠茶的習慣，而綠茶有著抗氧化功效，

雖然近年流行醫學美容，不過紅姑一直追求自然美，她的保養秘訣就是接受最真實的自己，並接受人總會老去的事實，她曾表示：「不整容的，人人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」 

同場加映：麥美恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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