明星扮靚︱鍾楚紅預祝61歲生　天然女神紅姑靠4招凍齡【內附詳情】

▲ 鍾楚紅於社交平台貼出慶生照片。

下周二(2月16日)便迎來61歲生日的鍾楚紅(紅姑),日前於社交平台貼出跟好友慶生的照片,縱然已經「登六」,鍾楚紅面色紅潤好氣色,依然散發著女人味,獲網友封「永遠的女神」。

而紅姑有著4招凍齡保養秘方,除運動及飲食兩方面外,心態亦很重要,她曾說:「人人總是要老的,認清這一點,」,優雅地老去也是幸福的事。

▲ 鍾楚紅貼出慶生照片,獲網民讚賞保養得宜。(取自微博)

永遠的女神鍾楚紅

本月16日為鍾楚紅將的61歲生日,紅姑早前於微博分享她今年的第一個生日蛋糕,化了淡妝的紅姑對著鏡頭微笑,皮膚紅潤又夠白哲,感覺年輕,她並寫:「Thank you for the most yummy chocolate tart!」,儘管已經「登六」依然保養得宜。

照片曝光後,網民紛紛留言讚賞紅姑,當中包括「姐姐氣色超級好,好美阿」、「真的看不出來跟我媽一樣年紀,太不科學了」、「到底怎麼越活越年輕,求您教我秘訣阿」、「真是美,自然之美,魅力之美的姐姐,超級喜歡」、「永遠的女神」等。

現年60歲的鍾楚紅為80年代當紅女星,擁有性感厚唇的紅姑曾被封為「港版夢露」。

外表漂亮外亦具演技實力,在1987年,她與周潤發合演《秋天的童話》可說港片經典作,她更憑此片獲亞太影展最佳女主角殊榮。在1991年,她與廣告界才子朱家鼎後逐漸息影。

可惜朱家鼎在2007年逝世,鍾楚紅亦十分情深,丈夫離世後她一直沒有再展另一情緣,並落力於有關環保的推廣工作。

鍾楚紅喜歡大自然

鍾楚紅曾經於訪問中分享保養秘方,她認為女人絕對不能偷懶,而紅姑特別注重皮膚保濕,她透露化妝袋必備一支唇膏以及保濕霜,可以替肌膚補水。

另外,熱愛大自然的紅姑,平日喜愛運動、攝影及種花,她曾謂自己是個很有規律的人,習慣每天早上起來便做運動,當中特別喜愛行山。

至於飲食方面紅姑以健康清淡為主,多菜少肉,每餐也盡量吃到七分飽,此外平日也有喝綠茶的習慣,而綠茶有著抗氧化功效,

雖然近年流行醫學美容,不過紅姑一直追求自然美,她的保養秘訣就是接受最真實的自己,並接受人總會老去的事實,她曾表示:「不整容的,人人總是要老的,認清這一點,繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」

