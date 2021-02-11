  • 19°C
香港時間 : 2021211日 (四) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

淘寶神器｜$2700淘寶卡啦OK點唱機連音響套裝　港女大讚好用網民反應兩極

休閒消費 13:53 2021/02/11

分享：

熱門 李施嬅 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

有港女$2700淘寶卡啦OK點唱機連音響套裝。

節日臨近，又不方便外出拜年，有港女在網上分享淘寶購買了卡啦OK點唱機及音響為假日增添娛樂性。帖文一出，有網民對這性價比強的卡啦OK套裝感興趣，亦有人擔心聲浪太大會對鄰居做成騷擾。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

昨日（11日）一名港女在淘寶開心Share分享淘寶卡啦OK套裝的經歷，她以人民幣2180元及順豐運費67元（合共約港幣2700元）買了一個15.6吋2TB家庭KTV點歌機觸控螢幕一體式卡拉ok歌音響套裝。

她把觸控螢幕接駁到電視機螢光幕，便可用套裝的米高風唱歌，她亦大讚，

正！ 好多歌啱唱！

記者到淘寶官網了解，這款卡啦OK套裝分為不同容量，價錢由人民幣2180至4580元不等，可內置2萬至12萬首歌。用家亦可為系統升級及插入外置USB入歌，唱到最新的歌曲。

此Facebook帖文引來不少網民關注，有人認為這套裝性價比強，「幾過癮」，但有人也擔心在家唱卡啦OK，有機會製造噪音，影響鄰居。

要唱唔係問題，但必須要咁大聲？

有受影響的過來人分享不愉快經歷，

我樓下的鄰居就係淘咗呢套嘢，晚晚唱嘈到癲！

不過，卡啦OK套裝能夠調較聲量，用家使用時，除了滿足自己開心，都要顧及鄰居的感受！

同場加映：簡易賀年食譜，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【無知港男】淘寶天竺鼠連累集運全車被扣查　網民斥港男：睇天竺鼠車車睇上腦
17:30 2021/01/29
【無知港男】淘寶天竺鼠連累集運全車被扣查　網民斥港男：睇天竺鼠車車睇上腦
【淘寶恩物】捲髮器風筒整整齊齊易放易用 港女分享220元淘寶實用美觀配件木架
15:54 2021/02/03
【淘寶恩物】捲髮器風筒整整齊齊易放易用 港女分享220元淘寶實用美觀配件木架
【淘寶恩物】$200淘寶發光智能耳挖　網民用後大讚方便清理耳垢【附正確清耳垢方法】
15:52 2021/02/03
【淘寶恩物】$200淘寶發光智能耳挖　網民用後大讚方便清理耳垢【附正確清耳垢方法】
家品 網購平台 淘寶

最高瀏覽

【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
14:28 2021/02/10
【千億女友】李澤楷女友郭嘉文穿婚紗拍片　好姊妹林凱恩鬼馬爆料：She said yes
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
13:03 2021/02/09
【打工仔悲歌】固執父母不相信可以WFH　打工仔焗租80呎無窗工廈逃避家人
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人
15:22 2021/02/10
【空難傷痛】復興空難唯一倖存空姐6年後訴心聲　死裡逃生患創傷後遺症勉勵低潮同路人