靚太安樂窩｜慳家港媽$7700購入淘寶多功能床　可變6人雅座或5呎雙人床

▲ 港媽在Facebook群組分享在淘寶購買的多功能床實用又美觀。

疫情關係，小朋友上課模式改變，變相多了時間在家網上學習，一個簡潔方便的學習環境更見重要。有港媽在Facebook群組「淘寶開心Share」分享在淘寶購買了一張多功能床，既可變成6人雅座又可變成一張5呎雙人床，同時收藏大量雜物亦可，重點是比香港賣的便宜近一半價錢，激讚實用又美觀。帖文一出即吸引大班網民留言表示有興趣，更大讚該名港媽十分出色。

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該名港媽表示，在淘寶購買了一張多功能床並自行安裝，成功省回約1300元人民幣安裝費（約1560港元），而整個過程連運費，包括梳化布套及風扇燈等，只花了港幣約7700港元，對此感到十分滿意。

終於砌好這張多功能床了自己砌，重嘅板就叫老公托住來上實螺絲，慳番安裝費1300元人仔......整張床連運費，梳化布套，風扇燈，大約港幣$7700。我都幾滿意效果

▲ 多功能床十分實用，既可變成6人雅座又可變成一張5呎雙人床。(「淘寶開心share」Fb群組圖片)

港媽續指多功能床十分實用，可在短短數分鐘內變成6人座位或一張5呎雙人床，同時又有足夠的儲物空間。

作為媽媽當然最着緊子女學習環境，這名港媽更為女兒在下床安裝可調較光暗黃白風扇燈，方便女兒學習之餘，亦成功點綴了原本只有紫白兩色的多功能床。

囡囡好最鍾意訓上床，上床鋪上粉紅色床單，屬於她的床，都有4呎闊，我上去瞓埋都得。因為有上隔床，遮擋咗天花板燈，下床如果學習做功課就唔夠光，所以就安裝咗這個風扇燈，可調較光暗黃白燈，又有風扇唔怕熱。

不少網民留言對集運過程很有興趣，港媽指可以直接叫賣家安排運到香港，比自己集運更便宜。

TOPick到淘寶網了解，發現賣家指多功能床又有7大核心賣點，包括上下床距寬躺達1.56米、加厚環保木板打造承托力強、大容量梯櫃儲物空間和穩固可以動板塊等。有兩個顏色和二種尺寸選擇，售價5998元至11,760元（約7,201至14,119港元）不等。不少用家指多功能床十分穩固並無異味，值得購買。

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責任編輯：張懿慧