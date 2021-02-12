賀年美食｜永年士多推龍蝦＋鮑魚＋花膠豪華盆菜　百年老店蛇王芬蛇羹湯包＋氣炸牛角包吸客【內附訂購連結】

▲ 「永年士多」今年首次推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」，每盆（6至9人用）售1,288元。（圖片由旅發局提供）

新春佳節少不免進食賀年食物應節，疫情下食肆未能在晚市提供堂食，紛紛推出外賣盆菜、湯包等作招徠。有逾50年歷史的「永年士多」今年首推以原隻龍蝦、鮑魚、花膠等材料炮製的盆菜，迎合「相機食先」潮流之餘，亦希望吸引年輕食客；百年老字號「蛇王芬」亦新推蛇羹湯包，更與瑞士主廚「crossover」合作，首推臘腸芝士氣炸牛角包吸新客。市民可於旅發局的網上新春市集訂購享用。

「永年士多」1962年起在港經營，早期售賣糧油雜貨， 其後售賣魚蛋、腸粉等小食，及至80年代末變成車仔麵檔，第三代接手後開始轉營和重塑品牌。該店今年首次推出「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」，以原隻龍蝦，加上鮑魚、花膠等材料炮製，每盆（6至9人用）售1,288元。

「永年士多」第三代傳人劉逸軒表示，去年因應疫情構思推出適合外賣的盆菜，研發時特別找到元朗圍村朋友幫忙試味，更透露為炮製堪稱盆菜靈魂的醬汁，前後試了5至6次，最終才發現店中南乳豬手醬原來和盆菜最為配合。

他指，為令自家盆菜更顯特色，除加入店中廣受歡迎如蘿白、豬皮等食材外，亦希望食客一打開即有驚喜，有拍照留念衝動，

首次推出盆菜特別迎合「相機先食」的潮流，以原隻龍蝦炮製大龍鳳盆菜，加上於今次網上平台銷售，希望吸引年輕客人。

劉逸軒形容，餐飲業在疫情下大受影響，去年新年最嚴重時曾生意急跌一半，故相信現時在門市生意以外，亦要增加網上業務的發展，

門市一般可吸引熟客幫襯，但網上平台卻能接觸更多本不認識「永年士多」的新客戶，首次推出賀年盆菜，雖用自家團隊送貨成本不低，但希望以親民價錢打開市場，達到推廣品牌及接觸新客戶的目標。

他說，對今年新春生意審慎樂觀，除會做好包括盆菜等新產品外，亦會與外賣平台持續合作保持生意流轉，並推出即食餸包在超市或網上平台銷售，以迎對現時大家減少外出用膳的情況。

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以蛇羹聞名的百年老字號「蛇王芬」今年新推加熱可即食的古法燴蛇羹湯包及急凍燉湯湯包，網購價每包分別賣118元及88元；同時首次與瑞士籍主廚Jacques Kagi （祈積奇）合作推出臘腸芝士氣炸牛角包，每套售148元。

中環「蛇王芬」第四代主理人吳煋姿稱，原本認定蛇羹要即煮即食才最好味，一直未有推出湯包，但見疫情反覆，故嘗試研發，最終發現變湯包後仍可達到原汁原味，加上薄脆、檸檬葉等配料，在家翻熱後猶如堂食一樣，

試了不同方法，包括倒出煮熱或微波爐加熱等，最後發現將蛇羹湯包原包放入鍋中加熱，效果最理想。

她說，與Jacques聯乘的臘腸芝士氣炸牛角包，為全新嘗試，能迎合當前氣炸鍋烹調潮流，可吸引年輕客群，

製成品比想像中更好食，已計劃未來繼續合作，把今次聯乘的臘腸芝士氣炸牛角包將加入堂食餐單，再配上自家的哈密瓜豆漿，成為套餐推出。

餐飲業因疫情而大受影響，吳煋姿認為要積極面對，更不能停步，要令客人感覺到食店不斷作出新嘗試，給他們帶來新鮮感，因此去年在沙田為品牌開副線「四季芬芳」，針對年輕客群主打招牌滋補燉湯、秘製煲仔飯等，反應亦較預期理想，疫情穩定時曾大排長龍，故相信如今年疫情受控，對生意仍感樂觀。

旅發局今年推出「迎春接福・就在香港」項目，即日起至2月26日舉辦網上新春市集「香港春日市集」，有興趣訂購永年士多「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」、「蛇王芬」古法燴蛇羹湯包及臘腸芝士氣炸牛角包的市民，可瀏覽活動網站（按此），並了解更多市集詳情及其他線下活動及優惠。

永年士多「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」訂購連結： https://gourmet.martinhongkong.com/products/wing-nin-noodle-signature-luxurious-poon-choi-with-lobster-abalone-fish-maw

「蛇王芬」古法燴蛇羹湯包訂購連結： https://shop.martinhongkong.com/products/%E6%80%A5%E5%87%8D%E6%B9%AF%E5%8C%85-%E5%8F%A4%E6%B3%95%E7%87%B4%E8%9B%87%E7%BE%B9

「蛇王芬」 x Chef Jacques Kagi 臘腸芝士牛角包DIY套裝訂購連結：https://shop.martinhongkong.com/products/ser-wong-fun-x-chef-jacques-kagi-chinese-preserved-sausage-croissant-diy-set

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記者：陳曉瑩