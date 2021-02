草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽4月登陸紐約植物園     圓點雕塑+無限鏡屋融入大自然

▲ 草間彌生的展覽《Kusama: Cosmic Nature》將於4月登陸紐約植物園,讓人期待。(相片來源︰紐約植物園官網)

一場疫情幾乎令全球旅遊停擺,原訂去年於紐約植物園開展的草間彌生《KUSAMA: COSMIC NATURE》亦延期至4月亮相,希望疫情盡快過去,能親身到訪感受草間的圓點美學的魅力。

▲ 草間彌生曾說︰「忘記自己,就會成為大自然的一部份。」(相片來源︰紐約植物園官網)

草間彌生曾說︰「忘記自己,就會成為大自然的一部份。」展中展出草間彌生與溫室及田野中度過的幼年時光,也體現了她對大自然的迷戀。在紐約植物園占地約101公頃的花園室內及室外中,將展出「Hymn of Life—Tulips」、「Narcissus Garden」、「Ascension of Polka Dots on the Trees」等特色作品,而樹上的亦裝飾成充滿活力的紅白色圓點,不少作品更有全新的作品首次亮相,而園在四季間都呈現變化,春季有鬱金香和鳶尾花,夏季有大麗花,秋季有南瓜和菊花,與草間彌生的作品渾然天成。

▲ 紐約植物園的樹上亦裝飾成充滿活力的紅白色圓點。(相片來源︰紐約植物園官網)

此次展覽的亮點莫過於全新的標誌性《無限鏡屋》作品 「Infinity Mirrored Room—Illusion Inside the Heart」將首次在戶外登場,呈正體狀的玻璃建築,對照周遭的綠意環境之餘,立面亦以小圓孔刺穿,將隨著白天光線及季節產生迷人變化,型格十足。

▲ 展覽的重點是全新的《無限鏡屋》,彷彿將綠意無限伸延。 (相片來源︰紐約植物園官網)

《KUSAMA: COSMIC NATURE》

時間:4月10日至10月31日

地點:紐約植物園

官網:https://www.nybg.org/event/kusama/