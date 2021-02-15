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草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽4月登陸紐約植物園     圓點雕塑+無限鏡屋融入大自然

休閒消費 11:00 2021/02/15

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草間彌生的展覽《Kusama: Cosmic Nature》將於4月登陸紐約植物園，讓人期待。（相片來源︰紐約植物園官網）

一場疫情幾乎令全球旅遊停擺，原訂去年於紐約植物園開展的草間彌生《KUSAMA: COSMIC NATURE》亦延期至4月亮相，希望疫情盡快過去，能親身到訪感受草間的圓點美學的魅力。

草間彌生曾說︰「忘記自己，就會成為大自然的一部份。」（相片來源︰紐約植物園官網）

草間彌生曾說︰「忘記自己，就會成為大自然的一部份。」展中展出草間彌生與溫室及田野中度過的幼年時光，也體現了她對大自然的迷戀。在紐約植物園占地約101公頃的花園室內及室外中，將展出「Hymn of Life—Tulips」、「Narcissus Garden」、「Ascension of Polka Dots on the Trees」等特色作品，而樹上的亦裝飾成充滿活力的紅白色圓點，不少作品更有全新的作品首次亮相，而園在四季間都呈現變化，春季有鬱金香和鳶尾花，夏季有大麗花，秋季有南瓜和菊花，與草間彌生的作品渾然天成。

紐約植物園的樹上亦裝飾成充滿活力的紅白色圓點。（相片來源︰紐約植物園官網）

此次展覽的亮點莫過於全新的標誌性《無限鏡屋》作品 「Infinity Mirrored Room—Illusion Inside the Heart」將首次在戶外登場，呈正體狀的玻璃建築，對照周遭的綠意環境之餘，立面亦以小圓孔刺穿，將隨著白天光線及季節產生迷人變化，型格十足。

展覽的重點是全新的《無限鏡屋》，彷彿將綠意無限伸延。 （相片來源︰紐約植物園官網）

《KUSAMA: COSMIC NATURE》
時間：4月10日至10月31日
地點：紐約植物園 
官網：https://www.nybg.org/event/kusama/

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