玩嘢設計｜奢華品牌騎呢設計估佢唔到　LV吹氣啪啪膠背心索價$27,000

▲ 最近Louis Vuitton男裝和潮牌Ambush都推出取材自生活小物的衣飾，索價驚人，你又點睇？

從來都有說設計源自生活，生活中最好的產品不外乎都是來自設計師在生活中取得靈感，但總有些設計叫大家摸不著頭腦的同時，索價驚人，最近Louis Vuitton男裝和潮牌Ambush都推出這類型的產品，俗話所講：「時裝，你真係識條鐵咩？」

高級時裝品牌配飾售價驚人就係人都知，但設計靈感卻愈來愈見「行貨」是不爭的事實，當然，設計師可以大條道理說設計靈感取自日常生活，但明眼人卻知道，這些生活產品只是換湯不換藥的設計，設計師沒有經過消化和履行重新設計責任，當中有LV男裝和近年大紅的日本潮牌Ambush的產品，更見搬字過紙式的設計。

▲ 另一款有著更清晰Monogram圖案。（$27,000/圖片由品牌提供）

首先是Louis Vuitton的男裝，創作總監Virgil Abloh的作品一直以來都專惹是非，今年春夏系列除了將洋娃娃縫上服裝上，被時裝Instagram糾察diet_prada「踢爆」涉嫌抄襲比利時設計師Walter Van Beirendonck的舊作外。

最新推出的一件充氣背心，充氣背心就好像用來包裹物品郵寄的「啪啪膠」放大版一樣，索價高達二萬多元，難怪時裝這回事很多人都不懂。

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至於由韓籍設計師Yoon Ahn創立，然後在日本發揚光大的潮牌Ambush，得到Dior Men創作總監Kim Jones眷顧聘請她當上為品牌的首飾設計師後，自然人氣更上一層樓，最近自己品牌所推出的首飾系列就惹人談論。

話說這個現時在其品牌官方網站發售的首飾系列，放眼盡是大家耳熟能詳的生活用品，例如用釦針做的手鏈、索帶、鎖頭頸鏈和平日在服裝上看頭用來連著吊牌的金屬串珠鏈等，大家不要小覷這些看似微不足道的小物，最便宜的售價由3千多元至萬元不等，不少人看到這些設計都大感不惑。

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當中特別是一條已經售罄的「膠索帶」，原來由黃銅製造，雖然黃銅並不是貴金屬，但再加工成塑膠模樣就涉及不同的生產技術，至於其他看似不值一哂的飾物，全都用上925純銀製造，難怪有此定價。

總括而言，值不值得花上數千或萬元購買？還看你覺得這些是否真的叫「設計」。

記者：何偉雄