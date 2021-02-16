靚太安樂窩｜港媽淘3件傢俬自行組裝　為愛女打造活動空間仿如度身訂製

▲ 港媽在Facebook群組分享終極砌傢俬挑戰是淘寶電腦枱連轉角櫃。

父母最希望子女能健康快樂成長，不但努力工作賺錢，還會親力親為建立一個舒適環境。有港媽在Facebook群組「淘寶開心Share」分享在淘寶購買了一張電腦枱配上已安裝的多功能組合床和掛衣櫃，親手砌出三件傢俬，目的是女兒有更多活動空間去溫習功課和玩樂，而港媽對此感到十分滿足。

帖文一出，網民紛紛表示佩服，更大讚該名港媽是「萬能媽媽」。

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該名港媽表示，在淘寶購買了一張電腦枱並花了4小時安裝，電腦枱加配送的轉角櫃價錢為800元人民幣（約960港元），而整個過程連早前購入的掛衣櫃運費，一共約1160港元。

電腦面枱長160cm x闊60cmx 高180cm，今次算快，用咗4個鐘頭組裝完成晒......電腦枱價錢800元人仔，運費跟掛衣櫃集運一齊送香港除番165元港幣，大約1160元港幣。我原本冇配轉角櫃的，估唔到送埋。

三件傢俬組裝完成後，由於未安裝天線，所以港媽暫時用遊戲機代替電視以感受效果。她表示奶奶讚激她的設計及組裝能力，而自己也十分欣賞一手一腳所造的傑作。

因為未裝天線，就拎部陳年遊戲機Wii及紅白機試下效果，好鬼正，爽YY......這間活動房間我奶奶交我由決定，奶奶對我的設計及組裝能力直情讚嘆，我都慢慢欣賞我的傑作!

港媽指這間活動房連浴室有110平方呎，樓高約2.2米，屬長方形間隔。在安裝多功能組合床和掛衣櫃後，希望再安裝電視機，過程雖辛苦但結果令她相當有滿足感。

這間活動房間110平方呎左右（連浴室），長方形間隔，活動房樓高大約2200mm。放完張多功能組合床後，我就一直構思放部電視喺度......對一個女人來講（還要返工的我）一手包辦設計、搵淘店買傢俬、安排運輸及組裝真係唔容易，而家超有成功感滿足感。

擁有一間集學習玩樂於一身的活動房間，相信最開心定必是女兒。該名港媽又多一個儲物空間置物，真的一舉多得。

可以讓女兒做功課溫書地方，可以休閒玩樂（睇戲唱K打機都得），又可以多儲物空間。三件傢俬全都係我自己親手砌出來，我女好鍾意喺呢間房玩，上完zoom話想上上床訓午覺。

帖文結尾，港媽分享是次一共三件自行安裝訂造傢俬加淘寶運費的費用，只10,300需港元。相比起香港一張多功能組合床售15,000港元起，划算得多。

全部計連埋運費，多功能組合床7700元＋掛衣櫃575元＋電腦枱連轉角櫃＋1160元＋戶外鋁合金鞋櫃865元＝合共10300元港幣......香港淨係同款嘅多功能組合床賣15000元港幣起，我已經感覺慳咗一筆

TOPick到淘寶網了解，發現購買電腦枱附送多項產品，包括：安裝工具、鍵盤托和防撞膠角等。賣家強調電腦枱木板為實木木板，防潮防水耐用，可放心使用。有兩種顏色和四款設計選擇，售價1,200元至3,000元（約1,440至3,601港元）不等。不少用家指電腦枱非常實用，儲物空間足夠，很穩固。

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責任編輯：張懿慧