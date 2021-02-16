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美食速報｜帝景酒店午巿套餐158元起嘗5道菜+甜品　點心每日手製即叫即蒸

休閒消費 12:25 2021/02/16

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午市套餐價錢每位158元，便可吃到前點、主菜至甜點，款款精緻。(酒店提供)

在新的一年，當然要吃得精緻。荃灣帝景酒店全新中菜廳「麗都軒」於2月初正式開業，座落於汀九橋畔、毗鄰麗都灣，加上落地玻璃窗，環境悠閒舒適。食物主打每日手製、即點即蒸點心和別致粵饌，打造成為區內全新的聚餐地標。

點心是麗都軒的賣點之一，點心均是每日手製、即點即蒸。餐廳現共有10多款點心，除了有經典足料叉燒包 (26元/兩件)、水晶鮮蝦餃 (34元/兩件)、鮭魚籽燒賣皇 (32元/兩件) 等外，亦有X.O.醬銀芽帶子炒腸粉 (48元)、脆香海膽春卷 (42元)、黑金流沙煎堆仔 (52元/5件) 等創意美點，為食客帶來新鮮感。

點心每日新鮮製作，即叫即蒸。(酒店提供)

小菜具水準

麗都軒的小菜也具特色，其中有招牌鹽香雞(全隻388元、半隻198元)，大廚先用古法秘方醃製雞身，再以高温熱油淋皮、風乾再以慢油炸，每個步驟都十分考究，以確保表皮酥脆、入口肉質嫩滑，是最佳佐飯之選。

招牌鹽香雞：皮脆肉嫩，甚具水準。(酒店提供)

另外還有黃金紫玉杯(188元)，造型精緻，茄子切件後挖空製成杯狀，釀入拌以青胡椒忌廉汁的帶子粒，焗至表面金黃色，青胡椒的辛香及帶子的鮮味迅即充滿整個口腔，再加上質感柔軟茄子，增添清甜味道。

黃金紫玉杯賣相精緻，打卡一流。(酒店提供)

如果想一次過品嘗到麗都軒的點心及招牌菜式，不妨點選兩款分別名為悠然(158元/位)及嘗味(198元位)的午市套餐，由前點、主菜至甜點，款款精緻。

其中悠然午市套餐，包括有前點黑松露鮮菌餃、 脆香海膽春卷、蔥油海蜇頭；金粟海參蛋花羹或四季豐料老火湯，以及菌皇醬甜椒蝦球炒鮮蚌、養生桃膠杞子浸菜苗、冬雲白蟹肉炒絲苗、甜點，款式十分豐富。

地址：荃灣汀九青山公路353號2樓麗都軒

電話：3716 2898 

記者：Mabel

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