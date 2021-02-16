靚太安樂窩︱670呎安樂窩自己設計歐洲風 設計師戶主花60萬打造三口溫馨之家

▲ 位於尖沙咀洋樓（唐樓）改造後變成現代歐洲式風格安樂窩。

購買二手樓後，不少人都會選擇根據自己的喜好重新裝修，變成專屬自己的安樂窩。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀位於尖沙咀的670呎2房洋樓（唐樓）單位，裝修後帶出現代歐洲風格，同時增加實用性及空間感，變成一家三口及兩隻小貓的夢想住宅！

現代歐洲風格設計

位於尖沙咀僑豐大廈的低層洋樓（唐樓）單位，實用面積為670呎，包括飯廳、客廳、開放式廚房、客廁、主廁、主人房及女兒房。

作為戶主兼室內設計師的Kit Wong（銀河工程設計有限公司）為單位進行大改造，單位以灰色為整體色調，給人一種摩登時尚感，而女兒房間及客廁則走女兒喜歡的文青風。

開放式廚房內有乾坤

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Kit把廚房改為開放式，以黑白為主調，簡約之餘富時尚感。另外，廚房設有L型工作枱及島型工作枱，可提供更多空間，讓女戶主下廚時更靈活方便。

我們可以在島型工作枱切菜及擺放餸菜，平時一家3口也可在島型枱吃飯，如有客人到訪，再轉移到飯廳較大空間吃飯。而島型枱枱底設有空間擺放貓砂盤！

為了擴闊客廳的空間感，Kit把廚房的一半地板採用白地磚，另一半為客廳延伸出來的原木地板。

客廳及飯廳

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Kit以木條屏風把本身長方形的客廳分為較正方的客廳及飯廳，而飯廳位置的兩邊牆設高身灰色櫃，櫃門有花線設計，低調地展現美感。部分高櫃變成酒櫃，可展示戶主心愛的美酒。

主人房及女兒房

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主人房設有大衣櫃，由於男女戶主比較多套裝，因此衣櫃預留大量空間掛衣服，Kit採用油壓拉桿，方便掛取衣服。因衣櫃佔大量空間，無疑增加壓迫感，Kit採用黑玻璃反光物料為衣櫃門，能增加通透感及空間感，作出平衡。

主人房及女兒房都採用牆布做特色牆，Kit指使用牆布比使用藝術油漆更便宜及更易打理。主人房連貫住宅整體風格，可是女兒房的風格則有改變。

女兒房走文青風格，床頭以湖水綠牆布做特色牆身，衣櫃採用波浪紋玻璃質料，增添美感同時，也增加空間感。而房門設有飾櫃，可擺放女兒的玩具及模型。

走廊設閣樓儲物

由於戶主較多雜物，需要用盡會一吋空間增加收納位置。Kit挪用走廊天花的空間做閣樓，閣仔的櫃門在女兒房的牆身，非常實用。

主廁及客廁

主廁走高貴路線，採用白色雲石紋磚牆及不鏽鋼鏡櫃，貫連客廳及廚房的設計元素。另外，主廁設計了企缸及浴缸，滿足不同的沐浴需要；客廁走文青風格，牆身的下半部分採用綠色長方型牆磚，上半部分為白色石屎牆。

工程費用

這裝修工程共花了3個月完成，共花了60萬元，當中包括以下項目：

傢俬及所有門：22萬

泥水：7.8萬

油漆：5.8萬

水喉：4萬

電燈：6.5萬

現埸木器天花：4.5萬

鋁窗：5.5萬

煤氣：3萬

雜項：0.9萬

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記者：王芷瑩