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酒店下午茶｜皇家太平洋酒店全新外賣下午茶　網上預訂可享8折優惠【內附連結】

休閒消費 12:01 2021/02/17

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

皇家太平洋酒店柏景餐廳全新的外賣「悠然下午茶」，小食及甜點款式眾多，賣相又精緻。(酒店提供)

尖沙咀皇家太平洋酒店柏景餐廳由即日起推出外賣「悠然下午茶」，讓食客在家中也可細意品味酒店級的下午茶美點，與閏蜜好友悠然暢聚午後時光。食客於最少1日前經官網預訂，更可享8折優惠，原價兩位416元起，優惠價為332.8元，十分超值。

「悠然下午茶」外賣禮盒盛載各式精緻可口的甜點，包括滿載濃郁清甜蘋果滋味、香醇軟滑的焗富士蘋果芝士蛋糕；賣相可愛誘人、口感細膩且充滿蛋香的法式燉蛋泡芙，以及幼滑如絲的榛子朱古力慕絲、清新怡人的加州香橙忌廉撻、紅莓牛奶布甸及宇冶抹茶紅豆卷，以甜蜜滋味點綴悠閒下午。

下午茶的甜點，有不同的款式。(酒店提供)

一眾鹹點小食也十分精采，如精緻小巧的流心巴馬火腿鵪鶉蛋班尼迪、口感豐富的牛油果鮮蝦咯嗲、健怡的香草青瓜忌廉芝士麥包、迷你的松露牛肉芝士漢堡，充滿花香的脆炸玫瑰香檳燉蛋白，每款鹹點皆令人愛不釋手。

享用下午茶當然少不了經典牛油鬆餅及提子鬆餅，鬆餅口感軟綿鬆化，散發濃郁牛油香氣，在熱烘烘的鬆餅上抹上一層忌廉及柑橘果醬，微微溶化的忌廉與甜蜜果醬完美交織，為下午注滿幸福。

柏景餐廳

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓

電話：2738 2322

網上預訂

記者：Mabel

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