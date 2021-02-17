奢華家品｜潮牌Off-White進軍家品界　入門竹筷子每對售$665【內附多圖】

▲ LV男裝藝術總監Virgil Abloh主理的潮牌Off-White，進軍家品界，最基本入門的竹筷子，每對售罄665元。

由Virgil Abloh主理的潮牌Off-White，可說是近年最多人談論的品牌，暫且不談他們的時裝，品牌於2019年和IKEA合作推出家品，一推出所有貨品瞬間全被掃光，由此可見深得潮人們的歡心。品牌有見及此，一於肥水不流別人田首次推出家品系列，產品入門價只須600多元，看來又是大家入貨添置家品的時候。

▲ 茶具套裝。（$6,175/圖片farfetch提供）

據時裝業內的消息指出，雖然Off-White近年的聲勢稍為降溫，但憑著設計師成為Louis Vuitton男裝創作總監後，力保人氣，單是2020年，其個人品牌的銷售額就高達4億至4.5億歐元。

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品牌的CEO Andrea Grilli更聲言品牌的目標在未來5至10年間，年銷有望突破10億歐元，雖然今天離這個數目還有好一段距離，但這陣子品牌不斷擴展業務，例如在中國開通了微博和微信賬號，令Off-White在中國於去年銷量錄得10%增長，所以是次首次推出的家品系列更加不容有失。

今次家品的種類不比上次和IKEA合作的遜色，毛巾、摺椅、茶具、枱布、鏡子和毛巾等都一應落齊，而且甚至推出更細眉細眼的家品小物，包括大家意想不到的筷子、牙刷和梳子等。

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當然今次來自自家出品，售價相比於和2019年和IKEA合作的聯乘產品，售價向上調是意料中事，例如睡衣就要索價7千多元﹗是否值得，實屬見仁見智，但無可否的是當產品上滿布著Off-White商標時，的而且確會令到不少潮人甘心掏腰包。

產品查詢：farfetch.com

記者：何偉雄