景點重開｜天際 100 2月18日重新開放　推出$198元門票買一送二限時優惠

▲ 天際 100於2月18日重新開放，市民又多一個好去處。（相片來源︰天際 100）

第四波新冠肺炎疫情略見放緩，休業兩個多月後的天際 100 香港觀景台將於今日(2月18 日） 重新開放，並已全面重啟網上預訂系統。而天際100亦將於2月22日至24日，推出「門票買一送二」限時優惠，親子遊相當不俗。

▲ 站上天際 100瞭望台上，可眺望港島九龍一帶的維港景緻。（相片來源︰天際 100）

由2月22日10am至2月24日10am期間，只需於天際100官方網站以$198元購買正價成人門票一張，即可免費獲贈多兩張門票，即一人價錢可以三人同遊，相當著數。門票於購買日起計有效期為30日，在新春期間可於393米高空環遊香港，以360度行大運為牛年增運添福。

▲ 天際 100備有先進望遠鏡，全天候提供香港最美的360度景觀。（相片來源︰天際 100）

此外，Cafe 100 by The Ritz-Carlton, HongKong 亦推出「元宵佳節二人浪漫晚餐」，讓情侶們可飽覽維港景之餘，一邊賞月一邊享用美食，共渡甜蜜浪漫的元宵佳節。

▲ 元宵佳節二人浪漫晚餐，兩人餐連入場券套票$1,888 元。（相片來源︰天際 100）

以紅菜頭三文魚薄片配柑橘蘿蔔水芹沙律為頭盤，主菜則可選低溫慢煮牛面肉配什菜及甘筍蓉，或檸檬櫻桃番茄醋及刁草水瓜柳忌廉的香煎鱸魚配白豆燉肉，另有湯及甜品。推出的元宵節套票，於2月20日至2月24日期間，以$1,888 元於天際 100 官方網站發售。套票已包括天際 100 標準門票兩張，兩位用的元宵佳節4道菜晚餐。

天際 100

日期 : 由2月18日起重新開放

時間 : 1130am至830pm（最後進場時間為8pm）

地點 : 香港九龍站環球貿易廣場 100 樓天際 100 香港觀景台

查詢電話 : 2613 3888

記者︰Richard