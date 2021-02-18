意大利時裝｜MARNI春夏花卉紅唇圖案雙主打　加推全新Marcel Knot手袋簡約高雅

▲ 卡其色拉鏈闊身外套$12,900、恤衫$3,800、卡其色拉鏈闊褲$5,800、白色小牛皮Corinne Clutch $10,200、黑色涼鞋$5,200。（攝影：湯炳強）

這年頭，意大利時裝品牌MARNI看似回歸平淡，但其實自創辦人Consuelo Castiglioni離開品牌，交由Francesco Risso當上創意總監後，品牌的銷量有升無減，究竟此君何以能夠逆流而上？今天立即為大家解開迷底。

在今天這個競爭激烈的高級時裝界，加上遇上百年難得一遇的世紀疫情，時裝品牌一旦在季度中失利，設計師往往職位不保。

MARNI自2015年被OTB集團收購後，品牌的始創人和設計師Consuelo Castiglioni功成身退，改由Francesco Risso當上創意總監。在這位男生的領導下，品牌去年的收入就增加了8%，而最要緊的是多於50%的消費者年齡小於35歲，由此可見Francesco的設計甚得年輕消費者的寵幸。

▲ 紅唇圖案連身裙$13,900、桃紅色涼鞋$5,600。（攝影：湯炳強）

因此，當去年聖誕節傳來此君獲得OTB集團續約，而且更是一張長期合約的時候，實在絕對不感到意外，因為由他操刀的服裝，既保持著創辦人的多元化用色，同時又帶來年青女性化的風格。此外，品牌去年更參與上海時裝周，與少數民族苗族推出合作項目，由此可見，MARNI近年的重心都放在大中華市場上。

就以這一個初春系列為例，蘊含多元化的元素，就絕對捕捉到今日女士們想要的服裝究竟是甚麼的一回事。

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當中Francesco Risso將服裝劃分為Da Da Tacksuit、Beauty & Rebellion、Kiss Tornado、Joyful Liberation和Retrovolution 5個部分，看似是巧立名目的主題，但背後其實是將運動、復古和品牌一直以來強調開心氣息共冶一爐。

大家可見由運動背心演變而來連身裙子，面料方面，當然用上更是名貴的viscose jacquard或有著光澤的jersey來演繹這一種經「變種」過來的運動服。

至於復古方面，素來以花卉圖案示人的MARNI，今回罕見地以一個備有3種顏色組合懷舊味濃重的紅唇圖案成為主打印花，廣泛分布於恤衫、連身裙或褲子上。而為了貫徹品牌服裝上的喜悅感覺，碎花圖案亦不可或缺，作為滿足品牌忠心老主顧們的需要。

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配飾上，一如以往，每逢春夏MARNI總是不少得仿如拖鞋和Birkenstock般的涼鞋出現。

手袋除了每季必然出現，應用PVC物料縫製的Shopper tote bag或Museo tote bag外，一組全新命名為Marcel Knot亦即時推出，手袋以小牛皮縫製，唯一的細節位落在手挽上將小牛皮打作繩結，整個手袋上沒有多餘部分，如無意外將會成為品牌另一個每季推出的長青項目，大家又不妨拭目以待，究竟這一個新袋子會否令35歲以下的女士群組無招架之力。

產品查詢：2845 7632

記者：何偉雄