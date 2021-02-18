商場優惠｜新地商場推6點後加碼賞　送商場贈券+倍數積分+免費泊車【內附詳情】

▲ 將軍澳中心推出多種晚市餐飲優惠，6時後任何消費更獲3小時免費泊車優惠。（相片來源：商場提供）

疫情有所緩和，初七起晚市堂食延長至晚上10時，新地十二大商場包括東港城、北角匯及將軍澳中心等，推出「6點後加碼賞」，於晚上6時後消費即有額外著數優惠，涵蓋商場贈券、倍數積分、免費泊車等，鼓勵市民消費。

▲ 將軍澳中心推出多種晚市餐飲優惠，6時後任何消費更獲3小時免費泊車優惠。（相片來源：商場提供）

東港城推出新春美食及消費優惠，The Point會員於晚上6時後於餐飲商戶可享回贈高達40%，堂食或外賣自取滿$300即送$120商場餐飲贈券。晚上6時後於東港城指定商戶消費滿指定金額，更可獲額外3小時免費泊車優惠。

▲ 新地旗下十二大商場包括東港城、北角匯及將軍澳中心等推出「6點後加碼賞」優惠。（相片來源：商場提供）

北角匯亦推出 「Keep Rewarding 100%循環賞」，晚上6時後於場內兩間不同商戶消費滿$300，即可換領總值$300商戶現金券，回贈率高達100%。同時因應ACX戲院重開，更聯同商戶推出「加$1睇好戲」的「睇戲‧消費」5重賞。

▲ 北角匯-ACX Cinemas於戲院重開日起，推出「睇戲．消費」5重賞，包括加$1換購戲票、消費送電影換票證等。（相片來源：商場提供）

▲ 北角匯設有「貓．美術館」免費展覽，延長開放至2月28日。（相片來源：商場提供）

將軍澳中心推出「AFTER 6PM飲食賞」晚市餐飲優惠，以1,000積分及指定消費換領高達$140餐飲贈券，回贈達40%，6時後於場內作任何消費，可獲3小時免費泊車優惠。另於所有娛樂商戶消費可享6X積分賞，可換領$100餐飲及購物贈券。場內的《Frozen夢幻特展》亦重新開幕，可把握機會參觀。

記者：張頌婷