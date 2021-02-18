花期盛開︱南昌公園黃花風鈴木開始盛放 都市綠洲金黃花海打卡行

▲ 南昌社區中心外的黃花風鈴木，配以後面的弧形行人天橋，打卡不俗。( 攝影︰馮柏偉)

農曆年過後，各花卉開始爭妍鬥麗。現下最hit的打卡花可算是黃花風鈴木，在南昌公園及南昌社區中心有幾棵近日已引來不少市民圍觀攝獵，下星期來相信更為「爆發」，黃澄澄的開得轟烈。當然少不了這月不斷被「洗版」西貢大枕蓋的吊鐘花，一片緋紅，齊齊為大家絢麗「開年」。

黃花風鈴木 金黃燦爛開年

黃花風鈴木原產自南美洲，花多、金黃色而叢生，花冠像風鈴，花季時花多葉少，為具觀賞性的庭園樹或行道樹。黃花風鈴木其實是巴西國花，可隨四季變化而更換風貌，各有風味：春天開滿黃色，其花黃色，花冠呈漏斗形，花緣皺曲，裂片闊卵形。記者在周二造訪，部份黃花風鈴木還未全開，相信下周前來更有「爆發」的盛景。站在樹的中間，風起時捉花瓣偶爾飄落，更呈淒美之態。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除了拍攝黃花風鈴木的美照，園內有面積達 20,000 平方米的草地，堪稱是香港所有公園中最大，草坪被行人徑細分為5塊草地，其中一塊旁邊設有兒童遊樂場。

南昌公園也與毗鄰的通州街公園合組成深水埗區內的廣闊綠化空間，一大片綠油油的草地，也是熱門野餐及放風箏的好地點，悠然自得。

離開南昌公園後，沿著欽州街西行就到了南昌社區中心，中心對出的馬路也有幾棵黃花風鈴木，配以後面的弧形行人天橋而互有映襯。這裏的花還未開盡，有心打卡者可於本周末去欣賞。

除了南昌一帶，大家可於香港仔海濱公園、彩霞道休憩處、九龍灣公園、北區公園、屯門公園、唐明街公園、將軍澳海濱長廊、青衣西南體育館涌美路也可發現黃花風鈴木的蹤影，大家不妨細意發掘。

南昌公園

地址︰九龍深旺道20號

交通︰港鐵南昌站D1出口

電話︰2370 9954