英國殿堂珠寶｜Graff美鑽與祖母綠的邂逅　蝴蝶形+鑽網珠寶跳脫更兼華麗

▲ Graff是珠寶界的殿堂級品牌，有「The King of Diamonds」的美譽。（品牌提供）

要數珠寶界的殿堂級名字，Graff必然是不少人心目中的首選，品牌於上世紀六十年代由英國富商Laurence Graff在倫敦創辦，以優質鑽石、卓越車工和獨一無二的款式設計聞名於世。由於Graff本身擁有鑽石礦，因此由採礦開始到為一個石胚直接進行切割、打磨及鑲嵌修飾等等每一個過程，品牌都有份參與，製作過程中的嚴謹不妥協，使其珠寶首飾能一直保持絕佳品質。

▲ Pave Butterfly Collection塑造出蝴蝶的剪影輪廓，系列以密鑲美鑽襯托中央一顆較大型的璀璨馬眼形鑽石。（耳環$320,000、戒指$285,000）（品牌提供）

此外，品牌多年來從世界各地致力搜羅而覓得多顆無與倫比的寶石，除了有「The King of Diamonds」的美譽，亦是頂級哥倫比亞祖母綠的收藏家，擅於利用階梯形切割來增強祖母綠豐富的色彩，將華麗感提升至極致。

祖母綠（Emerald）最早被開採是在4,000多年前的埃及，特色是內裏有不少內含物，這些內含物錯綜複雜，因此祖母綠被寶石專家稱為「Jardin」（內含物的花園），更豐富了寶石獨特的氣質和個性。而哥倫比亞出產的祖母綠被認為是世界上最上乘的品種，帶有較深沉的綠色，顯得與眾不同。但因為祖母綠較為脆弱，所以切割及打磨等每個工序都十分繁複並要額外小心。

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在Bufferfly及Threads珠寶系列的新作當中，Graff便運用了祖母綠配襯閃爍美鑽。Butterfly Collection是Graff的經典系列之一，設計師捕捉了蝴蝶的美態，以精巧的密鑲美鑽展現蝴蝶曼舞時的剪影輪廓，而首飾的簡約金屬鑲托更使寶石彷彿飄浮在肌膚上一樣。

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至於Threads Collection，則以緊密相連的鑽網交織而成，設計師以相連的幾何線條鑲嵌美鑽，每排精緻的鑽石也緊密相扣，縫隙間鑲嵌了黃鑽、藍寶石或祖母綠，營造出寶石自由散落的視覺效果。

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記者︰Maria