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本地展覽｜香港牛仔節元創方即日開催　牛仔市集匯聚新科技懷舊古著

休閒消費 12:01 2021/02/19

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香港牛仔節現正於中環元創方展出。（主辦機構提供）

由香港知專設計學院（HKDI）主辦、創意香港贊助的「香港牛仔節」，以牛仔時裝及本地文化為主題，現正於中環元創方開展，部分活動亦同步於線上進行，與本地及海外的牛仔愛好者一同探索牛仔服飾發展。

線上牛仔市集（主辦機構提供）

今屆香港牛仔節以「明日牛仔」為題，大會將以多媒體互動方式，展示多項牛仔行業的創新技術，更首度設有全天候網上360導覽，多間品牌將展示最新的牛仔布料及發展技術，包括鐳射印刷技術及牛仔洗水技術，以及JACQUARD™ BY GOOGLE極具前膽性智能LEVI'S®牛仔褸等。

    點擊圖片放大
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此外，大會亦設線上「牛仔市集」，有多位本地和海外設計師或藝術家參與，將按不同設計主題，展示不同形式的牛仔產品及藝術品，包括流行牛仔時裝、牛仔飾品、手工藝品，環保再造產品及古著，並設銷售服務。

大會並設有20多個牛仔工作坊，包括牛仔煲呔、吊燈、環保牛仔蜂蠟布、匙扣、藍曬、老牛圍裙等，讓有趣人士參與。

牛仔服裝展

日期：2月19 - 25日

地點：中環元創方

備註：第二部分活動將於3月2至28日舉行，詳情請留意大會網頁。

記者：李越樺

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