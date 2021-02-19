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消費優惠｜東薈城名店倉全新SHOPPING+網上平台　推低至5折商戶電子現金券

休閒消費 11:54 2021/02/19

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

東薈城名店倉全新折上折活動，記得優惠時間由2月22日至3月14日。（東薈城名店倉提供相片）

東涌東薈城名店倉有大量名牌折扣店進駐，現推出全新SHOPPING+網上平台，首發階段推出超過12,000張電子現金券，於低至1折的Outlet心動價基礎上，再額外賞你高達5折限時優惠，實行折上折。

是次推出的商戶電子現金券面值包括港幣$100元及$300元，名牌服飾及珠寶飾物類別之電子現金券大部分以5折發售，而人氣美粧、潮流運動及休閒童裝類別均以7折發售。

Polo Ralph Lauren Factory Store經典女裝大馬標連帽上衣，使用3張面值$300元的電子現金券，折實價$800元。（東薈城名店倉提供相片）

Outlet獨家折上折特惠包括：K-Swiss Outlet精選運動鞋Outlet價$299元（$499元），使用一張面值港幣300元電子現金券，即以折實價$209元入手；Polo Ralph Lauren Factory Store經典女裝大馬標連帽上衣Outlet價$1,250元（原價$1,690元），使用3張面值$300元的電子現金券，可以折實價$800元購入、Furla人氣百搭RIBBON小號水桶袋Outlet價$2,214元（原價$3,690元），使用3張面值$300元的電子現金券，折實價$1,764元即可擁有。

Furla人氣RIBBON小號水桶袋使用3張面值$300元的電子現金券，折實價$1,764元即可擁有。（東薈城名店倉提供相片）

活動優惠時間由2月22日至3月14日，活動期間顧客只需完成簡單步驟便可直接在SHOPPING+網上平台購入商戶電子現金券。記得出發前先細閱以下2021春夏最熱單品攻略，就能以折上折優惠入手心儀單品，為衣櫥輕鬆添置春夏新裝。

記者：周美好

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