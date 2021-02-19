酒店下午茶｜康得思酒店推日韓街下午茶自助餐　品嘗多款日韓街頭特色美食【內附連結】

▲ 現場有熱辣辣的即製爐端燒，滋味串燒包括免治雞肉棒、雞肉大葱等。(酒店提供)

位於香港康得思酒店的自助餐餐廳The Place2月20日的周末開始，推出「日韓街下午茶自助餐」，以日韓主題美食及多款現場即製佳餚及士多啤梨甜品，使大家度過悠然的午後時光。

先推介日式主題食物，當然不可錯過熱辣辣的即製爐端燒，滋味串燒包括免治雞肉棒、雞肉大葱等，另設大阪燒、關東煮、即製章魚小丸子及即煮日式烏冬等。

▲ 康得思酒店The Plac推出全新末「日韓街下午茶自助餐」 一次過食勻兩國美味食物。(酒店提供)

至於韓式主題則有人氣十足的街頭小吃芝士熱狗棒、卡邦尼年糕、泡菜炸雞、韓式大醬湯等。自助餐亦送上多款滋味冷盤，精緻可愛的手握波子壽司、蕎麥冷麵、韓式涼拌菜等亦源源不絕供應。

知道大家有另一個胃食甜品，所以甜點廚師Roy Ma特選時令韓國士多啤梨，設計多款精緻粉紅甜品如士多啤梨巴克斯芝士蛋糕、士多啤梨千層酥及士多啤梨開心果歌劇蛋糕等，屆時更設即製銅鑼燒伴糖漬士多啤梨。每位客人更可獲特飲一杯，如士多啤梨氣泡酒、士多啤梨朱古力奶或韓國蜂蜜柚子茶，以及無限暢飲橙汁、水果茶及咖啡。

▲ 韓式主題則有人氣十足的街頭小吃芝士熱狗棒。(酒店提供)

日期：由2月20日起逢周六、日及公眾假期供應

訂座：3552 3028 或電郵

時間：3:15pm-5:30pm

價錢：成人$338/位、小童及長者：$248/位，需加一服務費，食物或會因應季節變化及供應而改變。

記者：郭秀芳

▲ 康得思酒店The Plac推出全新末「日韓街下午茶自助餐」 一次過食勻兩國美味食物。(酒店提供)