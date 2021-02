肥姐逝世13年︱欣宜憶13年前向亡母的承諾　永記求學時期沈殿霞溫柔教誨

「開心果」肥姐沈殿霞於2008年2月19日因肝癌離世,終年62歲。肥姐女兒鄭欣宜每年在母親的忌日都會發文悼念,今年是肥姐離世的第13周年,欣宜回憶媽媽離世時對自己許下的承諾、分享當年在就學時期肥姐對成績下滑的她循循教誨。

欣宜在個人社交平台貼出她在加拿大就讀中學時期的照片,回憶當年肥姐為了她放下香港的工作,伴她進上學業的故事。

【減肥大作戰】鄭欣宜自揭奉行生酮飲食9個月 不減食量靠戒糖及澱粉瘦1個碼:食得好開心

欣宜寫道:

【小夜燈】鄭欣宜在獨處中學懂發掘自己 豁達面對惡評:總有人不喜歡你

▲ 肥姐與欣宜非常親密。(instagram圖片)

雖然她未有直接說出母親的名字,但文字之間感受到她與肥姐之間的回憶與連繫:

【香閨曝光】鄭欣宜邀許廷鏗作客歎米芝蓮美食 乖女謹記亡母肥姐教誨小心理財【有片】

見到媽媽對她的溫柔教誨,激起欣宜的發奮上進的心:

我地各自返房訓⋯ 以前我地唔識用口講出來嘅說話,我地會用寫字條寫出來。第二朝我將我寫嘅字條交俾佢。內容類似係:對不起,我一定會喺畢業中學時上到Honour roll。

我開始努力做功課,努力溫書。而鄭欣宜喺畢業時真係做到Honour Roll Student!

佢教我「做人要有頭有尾,講得出就要做得到」。

關於13年前我許下嘅承諾⋯

我冇特別爭氣,我冇特別乖⋯仲好似越來越唔聽話⋯我亦唔覺得我做到一個有用嘅人⋯但我一定有努力。i’m trying.. i’m on my way there...

你教我的我都記得。請放心。