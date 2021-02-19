肥姐逝世13年︱欣宜憶13年前向亡母的承諾　永記求學時期沈殿霞溫柔教誨

▲ 肥姐逝世13年鄭欣宜剖白13年前承諾，憶就學時期亡母沈殿霞溫柔教誨。

「開心果」肥姐沈殿霞於2008年2月19日因肝癌離世，終年62歲。肥姐女兒鄭欣宜每年在母親的忌日都會發文悼念，今年是肥姐離世的第13周年，欣宜回憶媽媽離世時對自己許下的承諾、分享當年在就學時期肥姐對成績下滑的她循循教誨。

欣宜在個人社交平台貼出她在加拿大就讀中學時期的照片，回憶當年肥姐為了她放下香港的工作，伴她進上學業的故事。

【減肥大作戰】鄭欣宜自揭奉行生酮飲食9個月 不減食量靠戒糖及澱粉瘦1個碼：食得好開心

欣宜寫道：

13年前我許下了一個承諾：「我會爭氣，我會乖，我會努力做一個有用嘅人。」 仲記得讀上中學時⋯放學掛住玩。成日都唔做功課。讀書成績都算OK啦。都會有80幾分嘅。好彩我嘅小聰明話我知「嗱～既然你唔鍾意做功課上堂時你就一定要留心聽老師講乜同埋一定要Take Notes呀。」 但呢個方法維持唔到一年分數就由80幾分跌到70幾分，再跌到60幾分（我間學校好似係考試低過67分就係Fail⋯我應該係啱啱好有68分嗰種🤦🏼‍♀️）。

【小夜燈】鄭欣宜在獨處中學懂發掘自己 豁達面對惡評：總有人不喜歡你

▲ 肥姐與欣宜非常親密。（instagram圖片）

雖然她未有直接說出母親的名字，但文字之間感受到她與肥姐之間的回憶與連繫：

由細到大佢都俾好多自由空間俾我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作，我喺加拿大讀書。Grade 11 year 佢突然暫停了自己所有工作飛返嚟話要陪我⋯亦都就係呢一年我學業開始退步。 記得佢見到我啲分數時，佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。好似喺到怪責自己點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲。佢只係細細聲同我講咗一句「你要靠呢啲分數考大學㗎⋯」 當時見到佢咁失望，我真係寧願佢鬧我、打我。

【香閨曝光】鄭欣宜邀許廷鏗作客歎米芝蓮美食 乖女謹記亡母肥姐教誨小心理財【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

見到媽媽對她的溫柔教誨，激起欣宜的發奮上進的心：

我地各自返房訓⋯ 以前我地唔識用口講出來嘅說話，我地會用寫字條寫出來。第二朝我將我寫嘅字條交俾佢。內容類似係：對不起，我一定會喺畢業中學時上到Honour roll。 我開始努力做功課，努力溫書。而鄭欣宜喺畢業時真係做到Honour Roll Student！ 佢教我「做人要有頭有尾，講得出就要做得到」。 關於13年前我許下嘅承諾⋯ 我冇特別爭氣，我冇特別乖⋯仲好似越來越唔聽話⋯我亦唔覺得我做到一個有用嘅人⋯但我一定有努力。i’m trying.. i’m on my way there... 你教我的我都記得。請放心。

網民留言為欣宜打氣，不少人直指欣宜活得很漂亮，相信肥姐在天之靈一定感到非常恩慰。

同埋加映：謝雪心訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2