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酒店優惠｜逸蘭精品酒店Staycation限時優惠57折　二人住宿1晚連早餐$1,400起【內附訂房連結】

休閒消費 13:21 2021/02/19

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

香港逸蘭精品酒店推出悠閒逸住Staycation網上預訂優惠，人均$700入住歐洲古典風格4星酒店。（酒店提供）

曾獲2020年度The World Luxury Hotel Awards香港豪華設計酒店大獎的銅鑼灣香港逸蘭精品酒店，由即日起至3月31日推出「悠閒逸住staycation」計劃，網上預訂可享57折餐飲住宿限時優惠，人均只需$700，即享1晚酒店二人住宿，兼且免費升級至雅緻客房連美式自助早餐等。

460平方呎豪華客房（酒店提供）

優惠1﹕雅緻客房悠閒逸住Staycation限時優惠 $1400（原價$1,580）

  • 網上預訂即可以低至$1400入住雅緻客房，並加送美式自助早餐。酒店更特設24小時彈性入住及退房時間，可玩足24小時。

優惠2﹕豪華客房悠閒逸住Staycation限時優惠 $1,580（原價
$1,780）

  • 只需多加$180，以$1,580即可升級入住豪華客房，享受更寛敝舒適的環境。

位於酒店1樓的133 Lounge，設計時尚典雅且極具私密度。（酒店提供）

入住的賓客除可享酒店住宿外及美式自助早餐，更附送歡迎禮，包括有芝士拼盤、冷盤及氣泡酒。每間雅致客房特設小廚房，烹飪用具及餐具齊全，住客更可到133 Lounge及專用圖書館，以及享用Techno Gym健身設施的健身室。

訂房連結

香港逸蘭精品酒店
地址：銅鑼灣禮頓道133號
電話：3477 6888

記者︰黃依情

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