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靚太廚房｜朱千雪水蛋蒸45分鐘唔熟醃排骨落一湯匙醃料　網上求救：究竟做錯乜？【附大廚零失敗教學】

休閒消費 11:41 2021/02/20

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朱千雪水蛋蒸45分鐘唔熟 ，於是網上求救。

32歲的前港姐朱千雪（Tracy）雖然去年起正式加入律師樓成為掛牌的執業大律師，但作為人妻朱千雪仍然努力為老公下廚煮愛心飯餸。不過日前千雪BB卻在網上出POST向一眾網民求救，皆因她睇住食譜下廚，連煮兩餸都宣告失敗收場，而這兩道小菜更是對一班靚太來說非常簡單的「蒸水蛋」及「豉汁排骨」。

千雪BB難得下廚，但卻失敗收場，她在IG限時動態中上載兩張照片，指自己在家蒸水蛋及豉汁排骨都失敗，她在醃排骨時，雖然知道食譜上寫用一茶匙醃料，但她卻「唔覺意」落了一湯匙！而蒸水蛋更加令她「崩潰」：

水蛋蒸極都唔熟...45分鐘後，個邊都燶埋，但係中間全部都係水。究竟做錯乜？

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蒸水蛋滑嫩秘訣　大廚教蛋及水的黃金比例

雞蛋是百搭的食材，其中可以用來做蒸水蛋，連預備食材及煮，只需十幾分鐘，相當方便。若想蒸水蛋好食，就可跟著怡東酒店怡東軒的中菜行政總廚黃永強的蒸水蛋秘訣去做，就可做到一道又滑又有蛋香的蒸水蛋了！

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同場加映：【留家抗疫】疫情下嚴選安心食材　8款不含類雌激素無毒雞蛋【內附清單及價錢】

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大廚教蒸豉汁排骨　又滑又腍秘訣：水喉沖洗10分鐘

許多靚太都稱不知何解，煮了這麼多年，都不能令排骨有肉汁兼又滑又腍，總是好「嚡口」。TOPick 請來一星米芝蓮的逸東酒店中菜廳逸東軒行政總廚譚楝師傅，教蒸排骨滑腍秘訣：

豉汁蒸排骨            

 材料： 

 新鮮腩排 10両

 調味料： 

  •  豆豉 1茶匙
  •  蠔油 1茶匙
  •  生粉 1/4茶匙
  •  老抽 1/4茶匙
  •  蒜蓉 1茶匙
  •  椒絲 適量
  •  糖 1/4茶匙

 

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同場加映：【靚太廚房】雞蛋含蛋白質吞拿魚含奧米加3脂肪酸　營養師教煮低升糖醒腦有營早餐

一日之計在於晨，小朋友吃豐富營養早餐十分重要，能令他們有充足精神，學習事半功倍！「健營物理治療及營養中心」澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）為大家推介西班牙吞拿魚蛋餅。

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責任編輯：羅嘉欣

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