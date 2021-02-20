靚太廚房｜朱千雪水蛋蒸45分鐘唔熟醃排骨落一湯匙醃料　網上求救：究竟做錯乜？【附大廚零失敗教學】

▲ 朱千雪水蛋蒸45分鐘唔熟 ，於是網上求救。

32歲的前港姐朱千雪（Tracy）雖然去年起正式加入律師樓成為掛牌的執業大律師，但作為人妻朱千雪仍然努力為老公下廚煮愛心飯餸。不過日前千雪BB卻在網上出POST向一眾網民求救，皆因她睇住食譜下廚，連煮兩餸都宣告失敗收場，而這兩道小菜更是對一班靚太來說非常簡單的「蒸水蛋」及「豉汁排骨」。

千雪BB難得下廚，但卻失敗收場，她在IG限時動態中上載兩張照片，指自己在家蒸水蛋及豉汁排骨都失敗，她在醃排骨時，雖然知道食譜上寫用一茶匙醃料，但她卻「唔覺意」落了一湯匙！而蒸水蛋更加令她「崩潰」：

水蛋蒸極都唔熟...45分鐘後，個邊都燶埋，但係中間全部都係水。究竟做錯乜？

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蒸水蛋滑嫩秘訣 大廚教蛋及水的黃金比例

雞蛋是百搭的食材，其中可以用來做蒸水蛋，連預備食材及煮，只需十幾分鐘，相當方便。若想蒸水蛋好食，就可跟著怡東酒店怡東軒的中菜行政總廚黃永強的蒸水蛋秘訣去做，就可做到一道又滑又有蛋香的蒸水蛋了！

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大廚教蒸豉汁排骨 又滑又腍秘訣：水喉沖洗10分鐘

許多靚太都稱不知何解，煮了這麼多年，都不能令排骨有肉汁兼又滑又腍，總是好「嚡口」。TOPick 請來一星米芝蓮的逸東酒店中菜廳逸東軒行政總廚譚楝師傅，教蒸排骨滑腍秘訣：

豉汁蒸排骨

材料：

新鮮腩排 10両

調味料：

豆豉 1茶匙

蠔油 1茶匙

生粉 1/4茶匙

老抽 1/4茶匙

蒜蓉 1茶匙

椒絲 適量

糖 1/4茶匙

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責任編輯：羅嘉欣