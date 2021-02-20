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明星減肥︱苟芸慧高峰期曾達170磅　靠2招減肥大晒靚相賀年

娛樂 15:48 2021/02/20

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世上無難事。

2009年國際中華小姐冠軍苟芸慧，早年因患上甲狀腺疾病而身型暴漲，高峰期達至170磅。後來靠2招減肥告別「肥苟」稱號，今年更大曬迷人鎖骨為大家賀年。

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37歲的苟芸慧，先在初七以低胸裙造型賀年：「大年初七，人日快樂～ 人人開心 幸福甜蜜！淘氣一下。」。

苟芸慧曬迷人鎖骨。（IG圖片）

初九則貼上舊照，並配文：「正月初九，健康久久，幸福久久，珍愛99 ～Happy Saturday 」

以靚相為大家送上新年祝福。

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高峰期達170磅

苟芸慧受甲狀腺失調和抑鬱症影響，體重一度由115磅升至170磅。

高峰期曾達170磅。（東星圖片）

2018年，苟芸慧與賽車手陸漢洋（William）結婚，事前用2招成功減磅成Fit爆新娘子。苟芸慧亦大方分享自己的減肥心得。

1.找到合適運動

苟芸慧透過Zumba Dance，是一種結合健身操、拉丁舞和自創舞步來鍛鍊身體的運動。配合音樂的節奏達致燃消熱量。台灣小S和韓國諧星沈珍華也靠Zumba Dance瘦身。

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2.以蔬果為主食

減肥期間，苟芸慧以蔬果為主食，每天吃水果吸收適當的蛋白質和維他命C保養皮膚。另外採用紅酒、木瓜湯等天然的豐胸方法。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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