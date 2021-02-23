減肥大作戰｜戒糖後鼻敏感濕疹M痛神奇好轉　OL分享1年減84磅心得靠一招成功瘦腿

▲ OL分享戒糖減肥後，鼻敏感、濕疹、M痛等健康問題神奇好轉。

戒糖對身體的好處可能比你想像中更多！Kanny因為減肥的緣故開始戒糖，卻意外收獲到更健康的身體！Kanny自小就不偏食，體重在中一發育時起直線上升，高峰期近200磅。後來機緣巧合下開始戒糖減肥，竟發現除了體重下降，鼻敏感、濕疹、M痛，甚至尿道炎的問題都大獲改善。Kanny更分享要成功瘦腿，原來要靠飲水，並要飲得有技巧！

Kanny接受TOPick訪問時分享減肥經歷。她表示中一發育時身型便開始膨脹，當時可以一次過食1磅雞翼，每星期都可以食2、3次放題或自助餐，體重因而直線上升，高峰時期近198磅。後來，她經朋友介紹，了解「蔬果汁斷食法60日」，並在網上多個網站、群組了解到減醣飲食法、斷食法等，最後集百家之大成，慢慢開展減肥之路。

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最後Kanny成功花了1年時間大減逾80磅，除了身型判若兩人，Kanny坦言身體健康的改善也不容忽視。

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改善嚴重鼻敏感及濕疹

以往Kanny雖然沒有嚴重的健康問題，但長期受嚴重鼻敏感、經痛困擾，另外腋下亦有濕疹問題及間中尿道炎發作等。

Kanny表示，以前有嚴重鼻敏感，但戒糖後鼻敏感很少發作。濕疹方面，以往腋下間中有少部份濕疹發作，非常痕癢，每次只靠西醫取類固醇藥膏塗抹，但治標不治本，隨時會復發。不過戒糖後，身上的濕疹漸漸好轉，再也沒有復發。Kanny相信有機會因戒糖可減少身體慢性發炎所致。

澳洲註冊營養師周詠苑曾接受TOPick訪問解釋，高糖食物可刺激身體產生胰島素，同時促使油脂分泌增加；嗜甜也會增加身體產生發炎物質，導致皮膚發炎。

戒糖後經痛程度大減 尿道炎康復

Kanny也長期受嚴重經痛困擾。她憶述以往曾因經痛而請假，甚至痛到暈倒。但戒糖後，經痛的程度大減，食止痛藥就可以忍得住痛：

以前會痛得完全無法上班，有「完全不想做人」的感覺。但戒糖後，雖然偶有經痛，但食止痛藥就可以忍耐。

更特別的是，Kanny於減肥前1、2年開始受尿道炎困擾，約2、3個月便會發作1次，每次只能靠服藥痊癒。她透露，當時醫生僅解釋或是穿衣太緊所致。不過自從戒糖後，她的尿道炎就再也沒有發作。

Kanny坦言，戒糖後身體健康好轉屬意料之外，所以深深感受到戒糖益處的她，開始向朋友或身邊人呼籲減少食糖，尤其白糖、黑糖等精緻糖。

現在飲「少甜」的飲品，都會覺得很甜，又會頭痛，不明白為何以前會飲得下。我會告訴身邊人如可不吃糖，就不要吃。減肥的第1步就是戒糖。假如無法完全戒糖，那就盡量少吃，每日限制進食份量。就算不是為了減肥，戒糖對身體也有莫大益處。

正確飲水成功瘦腿

除了戒糖對身體好，飲水的力量亦不容忽視，Kanny表示瘦腿秘訣在於飲水。減肥時，背部、肚腩都極速瘦了一圈，但雙腿卻非常難瘦。後來她才發現只要飲充足的水，反而可以去水腫，成功瘦腿：

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很多人認為飲水多致水腫？其實不是的。飲水多才可以去水腫。未減肥前與減肥初期，我也不懂得多喝水，所以整個人腫到一個點，尤其是雙腳。之前就算身型瘦了，但雙腳依然腫脹。

Kanny有一支1.2升的大容量水樽，每日裝滿並飲4輪，即合共一日飲約4.8公升水。她表示，從網上搜尋專家建議，成年人建議每日飲用體重（公斤）x30mL的水。

TOPick曾就「飲水去水腫」訪問營養師，香港營養師學會認可、「家營營養中心」營養師吳瀟娜表示，當人體缺乏水份時，身體會啟動鎖水機制，以確保體內有足夠的水份；當水份或體液積聚於細胞與細胞之間時，便會出現水腫。但同時，出現水腫主因亦與飲食習慣有關，如高鈉飲食、醃製加工食品等都是高鈉的元兇。

由於鈉質會令人體的水份困在細胞與細胞之間，形成異常積水，繼而會出現水腫的情況。

故此，營養師認為要去水腫一方要應補充足夠水份，同時要避免高鈉飲食。

飲水飲得技巧 莫擔心尿頻

可能又會有人擔心，每日飲用數公升水，豈不是要經常去廁所，非常不便？對此，Kanny分享技巧在於要小口小口地喝，不要一次過猛灌水。她本人會使用一個附有飲管的水樽，每1小時飲500mL左右，分批飲。

逐啖逐啖地喝才能慢慢吸收水份，假如一次過喝一大杯，反而很快就會排出，很想去廁所。

註冊中醫李廣冀亦曾分享，每次喝水應小口小口地喝，每次100至150cc，這樣有利五臟六腑吸收水分，透過膀胱氣化，肺的通調水道，才能把喝的水，反地深吸力運送給頭目、口腔和皮膚。

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記者：楊宛茜