【懶人減肥法】愛吃零食難忍口　日本醫生教脂肪吸收量最少「黃金時間」

▲ 只要在特定時間進食，不用戒口，照吃零食也可減磅。

減磅不用戒零食！日本一名女子愛吃零食，難以忍口，每日的份量相等於3碗飯的熱量。當地有醫生指出，在特定時間進食，脂肪相對沒那麼容易積聚。該女子按醫生的建議，只在某個時間吃零食，持續10日後，體重不升反跌。

愛吃零食半年增13磅

日本節目《恐怖醫學》第214集的題目為「利用生理時鐘改善身體不適」，並邀請一名肥胖女子作測試。受邀的43歲女士森田香織愛吃零食，半年內體重增加6公斤（約13磅），由50公斤變為56公斤。身高148厘米的她，BMI（身高體重指數）數值為25.6，屬於肥胖，有健康風險。森田女士在早午晚，甚至臨睡前也會吃零食，可謂沒停過口。

森田女士的飲食習慣：

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日本女子營養大學香川靖雄醫生在節目中指出，「在一天之中，有些時間會比較容易積聚脂肪，也有些時間沒那麼容易積聚。」只要在某個時間吃零食，就算吃相同份量，脂肪也較難積聚，變相有可能阻止體重繼續增加。

香川醫生表示，每日下午2時至3時，脂肪的吸收量是最少的。節目組邀請森田女士在此時段吃零食，份量不變，並持續10日，以驗證上述方法是否有效。

在測試前，森田女士的實際體重為56.3公斤，若沒改變吃零食的時間，其體重於10日後應增加300克。森田女士按照香川醫生的建議，改為只在下午2至3時吃零食，食量不變。起初，她到了晚上仍想找東西吃，最後還是忍住了。持續10天後，她的體重降至55.7公斤。

森田女士進行測試期間的飲食：

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香川醫生解釋，晚上是脂肪最容易積聚的時段，晚餐也宜於晚上8時之前吃完。若要遲吃飯，最好在下午約6時先吃一點東西，到真正晚餐時間就少吃一些，分開來吃，沒那麼容易變胖。

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責任編輯：羅嘉欣