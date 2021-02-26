  • 24°C
香港時間 : 2021226日 (五) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【懶人減肥法】愛吃零食難忍口　日本醫生教脂肪吸收量最少「黃金時間」

保健美顏 16:58 2021/02/26

分享：

熱門 5000元消費券 財政預算案2021 林作 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 陀槍師姐2021 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

只要在特定時間進食，不用戒口，照吃零食也可減磅。

減磅不用戒零食！日本一名女子愛吃零食，難以忍口，每日的份量相等於3碗飯的熱量。當地有醫生指出，在特定時間進食，脂肪相對沒那麼容易積聚。該女子按醫生的建議，只在某個時間吃零食，持續10日後，體重不升反跌。

愛吃零食半年增13磅

日本節目《恐怖醫學》第214集的題目為「利用生理時鐘改善身體不適」，並邀請一名肥胖女子作測試。受邀的43歲女士森田香織愛吃零食，半年內體重增加6公斤（約13磅），由50公斤變為56公斤。身高148厘米的她，BMI（身高體重指數）數值為25.6，屬於肥胖，有健康風險。森田女士在早午晚，甚至臨睡前也會吃零食，可謂沒停過口。

森田女士的飲食習慣：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

日本女子營養大學香川靖雄醫生在節目中指出，「在一天之中，有些時間會比較容易積聚脂肪，也有些時間沒那麼容易積聚。」只要在某個時間吃零食，就算吃相同份量，脂肪也較難積聚，變相有可能阻止體重繼續增加。

香川醫生表示，每日下午2時至3時，脂肪的吸收量是最少的。節目組邀請森田女士在此時段吃零食，份量不變，並持續10日，以驗證上述方法是否有效。

在測試前，森田女士的實際體重為56.3公斤，若沒改變吃零食的時間，其體重於10日後應增加300克。森田女士按照香川醫生的建議，改為只在下午2至3時吃零食，食量不變。起初，她到了晚上仍想找東西吃，最後還是忍住了。持續10天後，她的體重降至55.7公斤。

森田女士進行測試期間的飲食：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

香川醫生解釋，晚上是脂肪最容易積聚的時段，晚餐也宜於晚上8時之前吃完。若要遲吃飯，最好在下午約6時先吃一點東西，到真正晚餐時間就少吃一些，分開來吃，沒那麼容易變胖。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【同場加映】黎芷珊生酮飲食38碼變34碼　每天早餐吃煙三文魚芝士奄列

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【減肥大作戰】減肥≠戒口虐待自己　營養師減肥吃薯片：不做卡路里奴隸獸【多圖】
12:03 2021/01/18
【減肥大作戰】減肥≠戒口虐待自己　營養師減肥吃薯片：不做卡路里奴隸獸【多圖】
【減肥大作戰】靚媽嫌女兒不夠美逼穿矯形內衣瘦身　營養師輔導家庭解開心結重拾快樂
17:08 2021/01/29
【減肥大作戰】靚媽嫌女兒不夠美逼穿矯形內衣瘦身　營養師輔導家庭解開心結重拾快樂
【減肥大作戰】198磅肥妹不做運動激減84磅　靠減醣戒糖飲食由XXXL變S碼【附減肥心得】
16:40 2021/02/03
【減肥大作戰】198磅肥妹不做運動激減84磅　靠減醣戒糖飲食由XXXL變S碼【附減肥心得】
健康問題 減肥 脂肪 肥胖

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣