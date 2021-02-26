【欠債累累】張致恒被招貼街招追債　Steven一家四口搬家兼停用電話

▲ 前Boy'z成員張致恒（Steven）被指上月已搬家且停用其電話避世。

前Boy'z成員張致恒（Steven）最近被人貼街招追債，更有指Steven於上月已搬家並且停用原有電話，張致恒疑是「潛水」避世。

早前，𡃁模馮鎵瀠（Naomi）踢爆張致恒經常問朋友借錢，而且有借無還，當中他曾問過的圈中人包括張彥博、林盛斌等。張致恒後來承認有借錢，並撰文向債主公開道歉，承諾有拖無欠將會還錢。

【欠債累累】張致恒被揭借錢不還卻豪請工人 Steven求債主放過：疫情冇工開

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張致恒疑「潛水」

可是欠債累累的張致恒被債主追債，其居住過的元朗村屋外貼滿街招，圖片為其家庭照，並寫上「張致恒」、「老千」、「還錢」的字眼。

據悉，Steven的信箱塞滿了追債的信件及單張，有指他於上月已搬離村屋單位，並停用了電話。

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▲ （取自IG）

其實在上月，Steven曾於社交平台撰文向債主公開道歉，同時承諾有拖無欠。全文如下：

早喺一年多前因為自己做錯嘅事而令到自己嘅工作完全停頓，喺嗰陣時完全冇收入，迫於無奈下問咗好多朋友借錢，亦都好感恩有好多朋友出手相助先捱得過一段時間，我亦都試過搵過好多工做過好多唔同嘅行業，因為疫情影響底下被炒過好多次，我有努力工作搵錢希望可以支撐到屋企之餘仲可以還到錢俾朋友，但係而家嘅路實在太難行，工作完嘅收入都唔夠屋企開支，想淨少少錢還俾朋友都唔得，令到有好多朋友都好唔開心，我喺度要同所有借過錢俾我嘅朋友道歉，一直以來我都還唔到錢俾你地真係對唔住，喺嚟緊嘅日子我一定會盡力去工作還錢俾你地！ 我想回應一下新聞所講嘅嘢，工人係兩年前已經請嘅，我老婆所講嘅電器都係用電話儲落嚟嘅積分換嘅，兩個仔着嘅都唔係名牌，再加上好多佢哋嘅玩具同埋衣服好多都係佢哋阿婆同埋一啲朋友買來送俾佢哋嘅，至於點解唔搬返觀塘住，係因為阿爸阿媽嗰度係屋村，而我哋有三隻狗，屋村唔俾養狗，老婆養呢三隻狗都已經五年以上，所以如果要搬返去住就唔可以繼續養佢哋，所以先搵咗村屋住！ 要照顧一個家庭壓力非常之大，我亦都好努力去重新做人，只係希望大家可以俾啲機會我同埋俾啲時間我，我一定唔會再令到大家失望！

Steven因被踢爆一腳踏5船後形象大插水，愈來愈多負面新聞亦隨之揭開。有指他曾多次向舊愛及同事們借錢，當中包括關智斌（Kenny）、鄭希怡、林盛斌、張彥博、Naomi、DJ林柏希等圈中人，其中Naomi更公開怒斥Steven有錢請外傭卻不肯還債。

同場加映：黎彼得專訪