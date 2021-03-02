【野外步出】拍節目挑戰玩瀑布「溪降」　 畏高徐頴堃覺有滿足感：又成長了

▲ 徐少強女兒徐頴堃挑戰於瀑布玩「溪降」。

徐少強跟雪梨的女兒徐頴堃（Erica）雖然自小身體不太好，還有遺傳性哮喘，不過她卻熱愛運動，前年還挑戰自己考獲潛水牌。早前Erica接受無綫節目《野外步出》主持人方紹聰邀請，上山於瀑布玩「溪降」，挑戰自己膽量。

事前未接觸過這種極限運動的Erica，為了以最佳狀態「迎戰」而特訓體能，由於以前從來未玩過這類項目，所以都擔心完成不到。故拍攝前多做運動，鍛煉自己體能 ，她說：「因為行上山，穿過水澗，再瀑布下降，所以怕自己體力不夠。」

▲ 畏高的徐頴堃站在崖邊已驚到喊。

拍攝當天，穿上安全裝備的Erica先聽從教練指示在平地練習游繩技巧，其後一行人便出發上山。

雖然練習時Erica表現輕鬆，但當正式挑戰、站在瀑布崖邊時即收起笑容，畏高的她走了幾步更要教練和方紹聰「拯救」，她直言當時相當緊張，加上方紹聰玩「溪降」時發生意外，頭不小心撞向石上，雖然對方戴上安全帽未有受傷，但她被這幕嚇倒，不敢落去。

▲ 最終挑戰成功，令徐頴堃很有滿足感。

Erica表示︰「站在瀑布崖邊真的好驚，又開始騰雞跟腳震，加上我有嚴重畏高，我落去一兩步之後，就不敢上不敢落。最後要主持跟教練幫我上返來。」

她當時嚇到忍不住流淚，不過她在現場教練鼓勵下，收拾心情，最終第二次挑戰成功，事後她表示︰「好有滿足感！克服自己驚的東西，又成長了，今次拍攝好難忘。」

此外，她透露想再挑戰膽量玩高空滑索︰「雖然我有嚴重畏高，但想去挑戰高空滑索，好似小鳥般飛翔。不過現在忙於創作網上短片，完成後去挑戰都不錯。」