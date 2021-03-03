【文青潮著】文壇巨匠村上春樹聯乘UNIQLO攻文青潮著　3月8日UNIQLO日本店率先開售【內附連結】

▲ UNIQLO成功邀得文壇巨匠村上春樹合作推出tee，成為今年春夏文青必備的服裝。

一直以來，ZARA是全球最大服裝集團，但由上月開始，這個持續了多年的領導地位終於被UNIQLO迎頭趕上，品牌以市值849億歐元成為全球總市值的榜首。最近更不得了的是成功邀得文壇巨匠村上春樹合作推出tee，成為今年春夏文青必備的服裝，但據聞這一批服裝不會在港推出，看來今次真的要靠水貨商了。

▲ 日本文壇巨匠村上春樹其實並非首次與UNIQLO合作。（圖片法新社）

其實UNIQLO與文壇大師村上春樹的合作早有先機，原來早在2010年，當時《挪威的森林》推出電影版，UNIQLO的UT系列就為了這套萬眾矚目的電影而推出tee。

此外，今年品牌最新一期推出印刷量高達100萬本的《LifeWear》雜誌，內容上就有村上春樹的獨家訪問，在訪問的內容中，雜誌發出26條問題，從回答中大家可以充分了解到村上春樹對音樂、服裝、寫作和對近年非常發達的社交謀體等的看法，如是這，在下星期一正式上架的村上春樹系列來得非常順理成章。

▲ 村上春樹的「金句」在tee上出現。（圖片UNIQLO提供）

這個系列將包括多款不同的tee，當中包括只在日本都賣出400萬冊的《挪威的森林》、《舞、舞、舞》、《1Q84》、《海邊的卡夫卡》等，在tee上印上小說內的金句或將文章內容形象化的圖案，不過，根據品牌公關透露這系列暫不在香港發售。

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記者查看UNIQLO日本網頁，則表示將於3月8日在日本店及網上發售，T恤售價為1,500日圓（折合約109港元，不包括消費稅），而UNIQLO US則於3月15日在美國店及網上發售，T恤售價為19.9美元（折合約154港元），看來本地的文青要出動代購幫手了。

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記者：何偉雄