【酒店優惠】8度海逸酒店推出5日食+住快閃優惠　訂自助餐免費送住宿低至每晚$876起【內附訂購連結】

▲ 8度海逸酒店3月4日起開售3月快閃優惠，購買自助餐送住宿1晚。（酒店提供）

晚市堂食重開，8度海逸酒店將於3月4日推出「購買自助餐送住宿」的快閃優惠。除有1晚住宿外，賓客可自選假日自助午餐或周一至周四的自助晚餐，以優惠價錢享盡住宿及餐飲體驗。

假日食+住限時5日快閃優惠

由3月4日至3月8日於酒店eShop限時開賣，分為1晚高級客房住宿連兩位假日自助午餐，以及1晚高級客房住宿連兩位週一至週四自助晚餐兩個組合。

▲ 自助餐有多款美食，如精選海鮮冷盤。（酒店提供）

1晚高級客房住宿連兩位自助晚餐︰$996連加一

可以9折搶購兩位自助晚餐（原價每位$498），以及免費入住高級客房1晚。快閃優惠適用於3月4至31日的周一至四，並於入住當日同時享用自助晚餐。

自助晚餐包括超過90款菜式，如兩款新鮮空運生蠔、煎鵝肝伴黑松露汁、鱈場蟹腳、無味精燉湯等。甜品則有Häagen-Dazs或Mövenpick雪糕、朱古力噴泉，以及糕餅廚即製的窩夫等。

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▲ 香草烤羊扒（酒店提供）

1晚高級客房住宿連兩位假日自助午餐︰$876連加一

賓客可選擇購買兩位假日自助午餐（原價每位$437.5），即可免費入住高級客房1晚。快閃優惠適用於3月5日至3月27日的周五及周六，會先入住高級客房1晚，再於翌日享用二人假日自助午餐。

假日自助午餐有超過70款菜式，包括兩款生蠔、海鮮冷盤、法式海皇湯、和牛串燒及即炸天婦羅等。

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記者︰黃依情