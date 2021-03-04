【瑞士珠寶】Piaget高級珠寶系列以飛烏為靈感　頸鏈可拆出胸針及耳環隨意配搭

▲ Secret Cenote18K白金手鐲腕錶，鑲飾151顆長方形切割藍寶石，約重25.67卡，還有長方形及明亮式切割美鑽，配以黑色歐泊錶盤，搭載伯爵自製56P石英機芯，屬獨一無二款式。（品牌提供）

寶石由大自然孕育出來，至於狀態如何，則取決於地質、時間、氣候、壓力和一些如地殼變化等的自然界活動，是上天的傑作。為歌頌大自然的美好，Piaget（伯爵）便透過飛鳥的形象，帶大家飛越世界不同的國度去欣賞各種景色變化，不同顏色的寶石化成美景，這就是全新的Wings of Light高級珠寶腕錶系列。

愉悅之旅由Piaget的一隻靈雀帶領大家出發，牠在空中自由翱翔，穿過陽光熾烈的熱帶之地，來到有如世外桃源的寧靜綠洲，夕陽西下，奔流不息的河水蜿蜒而下，雄奇壯麗的自然景觀等的景致，都盡入眼簾。這隻Piaget Bird是Wings of Light高級珠寶腕錶系列的主角，而牠那長出艷麗羽毛的翅膀，成了整個珠寶系列的獨特設計。

▲ Majestic Plumage18K白金頸鏈，鑲飾一顆梨形帕拉伊巴碧璽，約重7.49卡，另有紅色尖晶石、不同顏色藍寶石及真羽毛，吊墜的羽毛部分可拆出成為耳環，耳環可以再一分為二佩戴，共4個佩戴方式。（品牌提供）

▲ （品牌提供）

一直以來，羽毛都是珠寶常見的設計主題之一，而Piaget的珠寶設計師及工匠，就接受了一項高難度的挑戰，一件名為Majestic Plumage的作品，便利用了精湛的工藝和無限的色彩創意來演繹，使羽毛維肖維妙地呈現。出自藝術大師Nelly Saunier之手，以真實的羽毛加上藍寶石和尖晶石，還原了一隻珍稀鳥類翅膀上的細節。頸鏈展現了豐富濃郁的熱帶色彩，正中央是一顆重約7.49卡、極為罕有的帕拉伊巴碧璽，上世紀80年代，此類寶石被首次發現於巴西帕拉伊巴州因而得名。

將不同的寶石及真實的羽毛鑲嵌，是一項極需時及極為仔細的工序，而頸鏈更可以分拆，將羽毛部分拆出作為耳環，耳環可以再一分為二，以另一方式佩戴，而這個多功能的設計特色，在Wings of Light系列中亦多次出現。

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首飾除了運用到稀有珍貴的寶石，更特別是當中一對Rainbow Light耳環，栩栩如生地描摹出夕陽西下的綺麗景象：藝術大師Rose Saneuil以世代傳承的傳統工藝和特殊工具，將皮革、稻草、木材、珍珠貝母、羊皮紙等素材，先按照所需的輪廓和形狀切割，再以細工鑲嵌出一幅漂亮的圖畫，盡顯品牌的工藝水平。

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記者︰Maria

