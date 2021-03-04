【創新腕錶】HYT創意研發以液體取代指針　鑲鑽脿面摘取女錶迷芳心

▲ 液體是靠位於下方的兩個風箱不斷膨脹及收縮來推動，但由於Soonow Instant Rainbow內的骷髏頭管道的形狀不規則且有很多彎位，因此在計算推動液體所需的壓力上是一大挑戰，限量8枚。（$858,000）（品牌提供）

不用傳統的指針，卻以液體來顯示時間，是HYT的獨門絕技，更成為了品牌的標記。2012年成立的HYT，是一個講求創新的獨立製錶品牌，第一枚面世的腕錶H1就在日內瓦鐘錶大賞中勇奪「創新腕錶大獎」而一鳴驚人。腕錶的主要結構包括一條管道，從錶盤可以清楚看見，管道的兩個末端設有兩個風箱，儲存了螢光液體，當其中一個風箱壓縮，便會使液體於管道內運行，從而顯示出時間，腕錶獲得多個技術及設計專利。

一直以來HYT較受男性錶迷關注，不過當女士看見全新的Flow及Soonow Instant Rainbow系列，就沒可能不心動了。兩大系列繼續以液體讀時為賣點，卻巧妙地鑲嵌了寶石。Flow錶盤上一個鑲嵌73顆狹長形切割、總重達1.7卡鑽石的半球體已經異常搶眼，鑽石球底部更設有13枝LED燈，當LED燈亮起，鑽石被照得猶如發光一樣。錶盤上方的分鐘盤以指針指示，而小時則由藍色液體來顯示。錶盤造了鏤空效果，大家可從9時位置窺探到橙色的秒鐘盤，2時及3時之間則是動力儲存指示器。

▲ 紫藍色鈦金屬骷髏頭內則飾有313顆18K黃金針。（品牌提供）

至於Soonow Instant Rainbow，則採用了HYT鍾愛的骷髏頭圖案為設計，而今回骷髏頭來得前所未有的艷麗，錶盤由668顆藍寶石、紫水晶和沙弗萊石鋪鑲呈現出14種色彩，此外，紫藍色鈦金屬骷髏頭內則飾有313顆18K黃金針，眼睛、鼻子和嘴部周圍均環繞不同顏色的Super-LumiNova夜光輪廓。其右眼用作動力存儲指示器，左眼是秒鐘指示，小時和分鐘都靠黃色熒光液體來標示，內裏所牽涉的複雜技術已經令人歎為觀止，外表更是可愛到不得了，很想擁有嗎？那就即管豪一次吧！

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在此文章見報前突然收到HYT宣布破產的消息，幸好向HYT的香港代理Swiss Prestige了解後，得悉品牌已經找到新投資者，並將於數月內進行重組，不致令此創意品牌成為絕響。

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記者︰Maria