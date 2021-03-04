【新碟拍攝】關智斌花一年時間籌備專輯　Kenny：前面是新的歲月記得走下去

▲ 關智斌（Kenny）將於明日（3月5日）推出全新個人專輯《前面是新的歲月記得走下去》。

關智斌（Kenny）將於明日（3月5日）推出全新個人專輯《前面是新的歲月記得走下去》。關智斌今次專輯用上一年時間籌備，而且Kenny的參與道也極高，每一首歌都有他的想法，將自己鮮為人知的一面通過音樂演繹出來。

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Kenny透露專輯名稱來自碟中最後一首派台歌曲《隱形人》，首句歌詞「前面是新的歲月記得走下去」希望鼓勵自己的同時也鼓勵所有人，「這份詞是周耀輝填，我對這一句特別有感覺，這段時間，大家對前景感到迷惘、很多不確定的因素，所以這句歌詞是給自己一個鼓勵，亦想勉勵大家的一句說話。」

關智斌於碟中釋出多個華麗、誇張、前衛的獨特造型，原來這都是Kenny刻意經營，每個造型代表一首歌，「想每首歌都有一個Theme、一個很確立當初我想的形象，亦都是對歌曲的尊重。」

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▲ （EEG Music提供）

專輯共收錄5首歌曲，《頭頂有角》造型貼近歌詞「一切古怪的 或是亦極具特色」比較大膽；《日月》造型上，Kenny化身太陽及月亮；《暫定》亦套用了歌詞「寂寞了分一半眼淚 渡過 嚴寒便分一半睡床 被窩」，以一半華麗、一半破舊糜爛展示；《隱形人》則以保鮮紙包裹着身體。

在眾多造型中，關智斌自言最喜歡《乾爹》，「今次設計團隊全部都是二十歲出頭的年青人。大家看到白色一幢幢大廈的『孤獨城』是他們用鞋盒、紙盒砌出來，真係好talented。加上攝影師Leung Mo，佢用廣角鏡去呈現一個很獨特的Angle、一個很詭異的寂寞世界。」

唱片封套於大帽山一間空置大屋拍攝，由於拍攝時間比較早，因此拍攝期間引來不少行山人士及小朋友注目，當中更發生不少趣事。

Kenny說：「有很多行山人士會經過我們拍攝的那間屋，因為我的衫都比較誇張，我記得有些小朋友被我嚇至哭，特別是『頭頂有角』那個造型。因為那個時間，再加上我穿着得那麼奇特，可能他們以為入了結界，哈哈哈。」

他續稱：「而且很記得入黑之後，整間屋的感覺和白日完全是兩回事，所以大家都馬上加快速度拍攝，拍畢後大家都趕收工返回家。」

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