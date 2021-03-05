【鬼滅展覽】BANPRESTO動漫展首登朗豪坊　設《鬼滅之刃》+《我的英雄學院》展區獨家售限定Figure

▲ 「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」首度登陸香港，設多個人氣動漫主題展區任打卡，仲有多款限定景品開賣！（BANPRESTO EXPO圖片）

召喚動漫迷！近年《鬼滅之刃》、《我的英雄學院》掀起一鼓熱潮，經典如《海賊王》、《美少女戰士》亦持續人氣高企，周邊產品如公仔、Figure愈出愈多。延續這股動漫熱潮，「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」首度登陸香港，設人氣動漫主題展區任打卡，仲有多款限定景品開賣，粉絲們記得Mark實日子、儲定銀彈去朝聖！

▲ （BANPRESTO EXPO圖片）

場內分5大動漫展區，分別有《鬼滅之刃》、《海賊王》、《我的英雄學院》、《美少女戰士》和《龍珠》，巨型展版可逐一打卡。而在展區中央更設Q posket專區，經典產品如迪士尼公主、百變小櫻、小魔女Doremi等系列都有，其中Rapunzel公主更是首度於香港展出，喜愛收藏Q posket的話切勿錯過。

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更吸引的是，只要於會場內購買任何一件Q posket產品，或兩件Q posket peVt產品，兼讚好Q posket Fan Club Hong Kong Facebook專 頁，即可換領2021 Q posket月曆一個，數量有限，送完即止。

除了打卡，場內更獨家發售限定Figure，其中包括《刀劍神域》有紀配色亞絲娜，透視版《鐵甲萬能俠》，而《我的英雄學院》Q posket亦是先行發售商品，超吸引！

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「BANPRESTO EXPO 2021 HONG KONG」

日期：即日起至3月29日

時間：11am至10pm

地點：旺角朗豪坊4樓

同場加映：氣炸豉油皇乳鴿簡易食譜【下一頁】

記者：吳霆俊