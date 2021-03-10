【上車必睇】租置公屋申請資格一文看清　「最強呼吸PLAN」首期$7,000做業主

▲ 綠表申請人最高可造95%按揭，即買家只須放低最平7,000元首期就能上車，樓價尾數可透過按揭攤還。

公屋租置餘貨首批800個單位，據悉5月接受申請。消息指，這批公屋分布於全港39條屋邨，以市值一五折至一八折出售，售價低至14萬至126萬元。租置計劃有房委會做擔保人，綠表申請人最高可造95%按揭，即買家只須放低最平7,000元首期就能上車，樓價尾數可透過按揭攤還。

租置公屋平靚正，即睇申請方法：

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據了解租置公屋的定價方法，採用「經調整重置成本」機制，即考慮4項主要成本，包括建築成本、工程管理成本、資金成本，以及繳付予政府的土地成本，再因應樓齡及地理位置作出調整。然後再考慮到個別單位的樓層、座向、景觀、環境及間隔等，再釐定最終價格。

轉售限制方而，售出單位起計首5年內，租置單位業主可將單位售回房委會。至於第3年起，業主可向房委會補價後，於公開市場出售單位，或透過第二市場轉售。

另外房委會為租置單位業主提供安全網，若業主於單位賣出後5年內，家庭出現不可預見的困境，獲有關當局批准後，可申請把單位售回房委會後，回復租戶身分。

竹園北邨屬租置屋邨，高層單位享維港煙花景及獅子山景：

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申請安排方面，租置公屋餘貨隨綠置居計劃接受綠表申請，5月可交表，最快7月攪珠，9月揀樓。申請者揀樓時，可選擇購買綠置居或租置公屋。

今次是房委會首次推售租置公屋回收單位，未來將於每年居屋和綠置居銷售計劃，也會同時出售租置公屋餘貨。若有餘貨單位未能於銷售計劃售出，這批單位就會緊接在下一個銷售計劃繼續出售。

青衣長發邨可享廣闊荃灣海濱景色：

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另有2,635伙綠置居推售：綠置居鑽石山啟鑽苑5月推售 消息：樓王售385萬元可間三房

房委會將於推售兩次租置公屋餘貨後，就計劃作檢討。房委會將參考租置計劃餘貨的銷情後，考慮是否需要和適合將目標買家，擴展至其他類別如白表人士，但選樓優次可能會相對綠表人士低，以加快出售租置餘貨。

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攝影記者：程志遠

記者：吳卓峰