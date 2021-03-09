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【酒店優惠】朗廷酒店推住足36小時Staycation優惠　一晚價錢包688元BVLGARI下午茶+早餐【內附連結】

休閒消費 12:05 2021/03/09

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寶格麗(BVLGARI)玫香金漾下午茶，賣相十分精緻。(酒店提供)

5星級香港朗廷酒店最新推出「朗廷36小時」 住宿套餐，只需$1747起，即可入住「內園景高級客房」1晚，更送「寶格麗(BVLGARI)玫香金漾」二人下午茶(原價$688)，以及歐陸雙人早餐，更可安排上午9時入住，及翌晚9時退房服務，保證食玩住足 36小時﹗

香港朗廷酒店推出住足36小時住宿優惠 價錢為$1747，並送688元BVLGARI的雙人下午茶。(酒店提供)

住宿優惠的「寶格麗玫香金漾」二人下午茶，食客可以品嘗由酒店的餅房行政總廚Jean-Marc Gaucher製製的瑰麗下午茶美點。下午茶以限量版寶格麗玫香金漾香水為創作靈感，並完美糅合於朗廷酒店品牌專屬的粉紅色調之中，賣相精緻。

甜品包括有玫香金漾(櫻桃花流心配白朱古力)、永恆寶石(小桑莓玫瑰朱古力)、大膽築夢(粉紅番石榴柑桔芝士蛋糕慕絲)、跳脫不拘(野生草莓柚子奶凍)等美點，女生見到一定喜歡。

下午茶還包括廷廊自家焗製的英式鬆餅及櫻花提子鬆餅，配以厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬，帶給視覺與味覺雙重享受。

入住一晚送歐陸雙人早餐(酒店提供)

地址：尖沙咀北京道8號朗廷酒店

價錢：星期一至五、日 $1747、 星期六$1912

網上預訂連結

記者：招美寶

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