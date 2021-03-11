【限時優惠】7-Eleven推Häagen-Dazs 5日情人節優惠 $115買6盒任何口味脆皮雪糕批【附電子優惠券】
休閒消費 12:54 2021/03/11
白色情人節當然要甜甜蜜蜜，7-Eleven今年推出Häagen-Dazs情人節優惠。由3月10日至14日去7-Eleven可以獨家優惠價$100購買5盒任何口味的Häagen-Dazs脆皮雪糕批，用電子優惠券更可加$15買第6盒，平均每盒只需$19.2！
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yuu會員可額外享買6盒送1優惠
每購買任何口味1件 Häagen-Dazs 雪糕可儲1個印花，儲齊6個印花即可換領1杯迷你杯或意式冰凍甜點（不包括日本版）。而付款時只需出示「yuu會員二維碼」或 「拍會員八達通/會員enJoy卡」即可儲印花。
優惠詳情：
日期： 2021年3月10日早上7時至3月14日
適用店舖：香港店舖（瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集及港珠澳大橋香港站除外）。
電子優惠券
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責任編輯：張懿慧