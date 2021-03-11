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【補血湯水】經期後補腎養血　中醫推介湯水補而不燥【附做法】

保健美顏 18:27 2021/03/11

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中醫推介適合於經期後飲用的補血湯水

女性在經期結束後需要好好補血養生！註冊中醫師黃頴芝在其facebook專頁表示，經期之後血海空虛，女性要注重養血補血，並要兼顧腎氣，以助子宮內膜生長及促進卵泡成熟。她推介一款養血補血湯水，補而不燥，容易熱氣的女性也適宜飲用。

淮山螺頭紅棗補血湯

材料

  • 淮山 1兩
  • 紅蓮子 15克
  • 紅棗 5至6粒
  • 龍眼肉 5至6粒
  • 粟米 2條
  • 螺頭 2個
  • 瘦肉 半斤

食材功效

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步驟

  • 1.螺頭及瘦肉可先清洗，再汆水備用
  • 2.將紅棗、紅蓮子、龍眼肉、粟米、淮山清洗乾淨備用。
  • 3.將所有材料放入煲中，大約加2公升水，先用大火煲滾。水滾後調細火，煲約2小時即成。

食用宜忌

  • 每星期飲用1至2次即可
  • 腸胃欠佳、容易消化不良的人士不宜多喝。
  • 感冒、痰多、舌苔厚膩者不宜飲用。
  • 孕婦請先諮詢註冊中醫師

內容獲註冊中醫師黃頴芝授權轉載

【同場加映】紓緩經痛不適、保養子宮卵巢的食物

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責任編輯：黃泳欣

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