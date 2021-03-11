【補血湯水】經期後補腎養血　中醫推介湯水補而不燥【附做法】

▲ 中醫推介適合於經期後飲用的補血湯水

女性在經期結束後需要好好補血養生！註冊中醫師黃頴芝在其facebook專頁表示，經期之後血海空虛，女性要注重養血補血，並要兼顧腎氣，以助子宮內膜生長及促進卵泡成熟。她推介一款養血補血湯水，補而不燥，容易熱氣的女性也適宜飲用。

淮山螺頭紅棗補血湯

材料

淮山 1兩

紅蓮子 15克

紅棗 5至6粒

龍眼肉 5至6粒

粟米 2條

螺頭 2個

瘦肉 半斤

食材功效

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步驟

1.螺頭及瘦肉可先清洗，再汆水備用

2.將紅棗、紅蓮子、龍眼肉、粟米、淮山清洗乾淨備用。

3.將所有材料放入煲中，大約加2公升水，先用大火煲滾。水滾後調細火，煲約2小時即成。

食用宜忌

每星期飲用1至2次即可

腸胃欠佳、容易消化不良的人士不宜多喝。

感冒、痰多、舌苔厚膩者不宜飲用。

孕婦請先諮詢註冊中醫師

內容獲註冊中醫師黃頴芝授權轉載

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責任編輯：黃泳欣