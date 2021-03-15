【靚太安樂窩】90後港女重拾夢想由售貨員變室內設計師　改造殘舊大窩口居屋答謝家人

▲ 一名90後港女勇於追夢成為室內設計師，為家人改造住了28年的居屋單位。

現年30歲的Kate，透過儲錢及家人的支持，辭職售貨員的工作，到澳洲修讀室內設計，變成室內設計師，完成小時侯的夢想。畢業後，Kate送上第一份作品給父母及妹妹，大改造居住了28年、殘舊雜亂的大窩口三房居屋單位報答他們的支持。

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重拾兒時夢想

Kate接受TOPick訪問時指，室內設計是她的夢想，這夢想只有家人及中學同學知道，她曾為屋企設計平面圖，希望日後為家人打造夢想安樂窩。

可是，Kate中學畢業後，考慮工作前景而放棄了讀藝術，選讀商科，同時也放下了成為室內設計師的夢想。後來，她對商科提不起勁，最後放棄學業，成為售貨員。

做了6年售貨員，她開始思考人生目標，覺得如不追逐夢想，再沒有時間及機會了。Kate與家人商量後，決定花費10萬積蓄及家人的支持到澳洲悉尼修讀室內設計課程。Kate一邊讀書一邊工作賺取生活費，畢業後，留在當地工作，獲取更豐富的工作經驗。

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學有所成報答家人

能夠無憂無慮追夢，家人背後的支持不可少！Kate表示一直都沒有好好答謝家人，從小家人給她很大自由度，無論甚麼事情都是討論完給她自己決定，所以沒興趣讀書的時候，媽媽沒勉強她，

佢話條條大路通羅馬，搵到適合自己既路行落去先會成功！

即使後來Kate想再到外國讀書追夢，父母都出手相助，

我哋屋企只係小康之家，去澳洲讀書都要借錢，但好多謝爸媽支持，因為自己當時儲蓄得十萬根本唔夠。

Kate一畢業便為屋企大改造，希望以第一個作品報答家人，即使不完美，但每個角落都是我們的心血！

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裝修前期及過程

到澳洲工作前，Kate回港放假，與家人花了好多時間去討論大家對裝修的期望。他們找了媽媽的裝修公司朋友幫忙提點很多細節地方。施工期間，Kate已在澳洲工作，除了預備施工圖，亦提供3D效果圖讓師傅容易跟進，妹妹與她透過FaceTime挑選材料。

滿足各人需要度身設計

位於大窩口的3房居屋單位，實用面積554平方呎，Kate由2歲入住至今，由於這一手居屋單位已有28樓齡，單位除了極少儲物位置，還有很多歲月痕跡，例如曾經有白蟻、地板油漆鬆脫、喉管老化的問題，需要處理。

另外，爸爸對風水十分有研究，很多地方不能儲物，例如床下底，鞋櫃又不能過高等。鏡的擺位都是風水禁忌，所以要適當處理所有設計，除美觀外，有很多都以風水為先，令改造工程富有挑戰性。

設計並唔係講要擺幾多元素去吹捧自己識嘅技巧，而適當拎到平衡做到一個家人同自己嘅舒適點先係最難。

增設大量儲物空間

新裝修以簡單清晰的線條表達，Kate做了大量收納櫃，把冬天大褸、哥爾夫球棍及行李箱等物件整齊擺放。她設計了近門口的梳妝鏡連櫃、鞋櫃及書櫃，又特設換鞋凳方便有腳患的媽媽坐下換鞋。

此外，她把自己的房間變成玻璃房的偏廳，一改堆滿雜物情況。偏廳採用玻璃間隔，擴大客廳的空間感，平時妹妹邀請朋友們上家玩，不會阻礙到客廳看電視的父母。偏廳設有地櫃儲物，當她放假回家時，又可在這裡睡覺，當作客房使用。

酒吧枱為精神加油站

他們一家都贊成設計酒吧枱，儘管它範圍細小，但一入門就見到這個全屋特色。Kate在酒吧牆身訂造霓虹燈，用暖色寫住獅子王的名言「hakuna matata」（不用擔心）勉勵自己，要適當地活在當下，才是真正的生活，不是生存。

費用比找室內設計公司慳約5萬

工程費用由家人合力夾錢，由於是自己為家人設計，比起透過外面室內設計公司幫忙，節省約5萬。當時Kate在澳洲工作，不在香港，所以聘請了項目經理幫忙跟進，

唔想屋企人太辛苦，佢哋帶著隻狗，好多地方都唔肯短租，所以住到好遠，所以有人幫我跟進，我放心好多！

工程共花了約57萬，細項如下：

清拆工程 約3.7萬

泥水工程 約11.7萬

訂造傢俬 約15.4萬

雜項 約12萬

其他 約1.5萬

木器工程 約1萬

油漆 約5.4萬

水電工程 約3.6萬

鋁鋼及玻璃工程 約2.2萬

裝修後所有家人都感到滿意，Kate憶述家人第一句話令她很感動，

好興奮啊！終於想留係屋企唔出街！

因為Kate以前都很討厭留在屋企，屋企太多雜物很擠迫，燈光又暗，沒有私人空間，令人成想在外面多過在屋企。

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記者：王芷瑩