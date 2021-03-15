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【新口味雪糕】Häagen-Dazs推3款雞尾酒口味雪糕　Mojito+冧酒夏日微醺透心涼

休閒消費 17:13 2021/03/15

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Häagen-Dazs新推出3款雪糕口味。（圖片由Häagen-Dazs提供）

Häagen-Dazs™在今個初夏推出三款雞尾酒口味的雪糕，創新的配搭為大家帶來微醺享受。全新三款Häagen-Dazs™ Cocktail Collection包括 Piña Colada雪糕（椰子菠蘿X冧酒）、Lime Mojito雪菓（青檸薄荷X冧酒）及Strawberry Daiquiri雪糕批（士多啤梨X冧酒），Cocktail愛好者必試！

全新Häagen-Dazs™ Cocktail Collection將清新果味雪菓與少量冧酒混合，所有口味均無添加人造色素及防腐劑，並含有少於1%酒精，清新快感與冧酒的微醺熱暖感覺相互交錯，帶來微醺體驗。

Piña Colada雪糕及Lime Mojito雪菓（青檸薄荷X冧酒）設有迷你杯及家庭裝，而Strawberry Daiquiri口味則以雪糕批形式亮相。三款口味雪糕於即日起於全線便利店、超市及日資超市有售，四月中將於Häagen-Dazs™門市發售。

點擊大圖了解三款產品詳情：

    點擊圖片放大
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Häagen-Dazs™全新 Cocktail Collection

銷售點：

  • 迷你杯及雪糕批：7-11便利店、OK便利店、超級市場及日資超市
  • 家庭裝：超級市場及日資超市

建議零售價：迷你杯（HK$30）、雪糕批（HK$32）、家庭裝（HK$75.9）

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責任編輯：王芷瑩

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