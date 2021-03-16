【復活節2021】Ritz-Carlton推復活節親子活動　小朋友於海拔420米高空模擬飛行體驗做機師【附更多活動介紹】

▲ 「Fly High Dream High」兒童模擬飛行航空課程（圖片由酒店提供）

復活節快到，麗思卡爾頓酒店推出不同的復活節親子慶祝活動及節日大餐，當中的金色造型驚喜朱古力復活蛋，家長及小朋友參加復活蛋的遊戲，有機會獲選參加「麗思朱古力工廠之旅」；「Fly High Dream High」兒童模擬飛行航空課程，小朋友可成為小小飛機師，在海拔420米的高空之上模擬飛行！

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朱古力復活蛋暗藏遊戲

酒店將推出金色造型驚喜朱古力復活蛋，每隻復活蛋內除了盛載著滿滿的棉花糖及朱古力外，更附上一個二維碼，讓客人掃瞄並上載最難忘的#RCMemories及相應照片，好食又好玩！

酒店將挑選出最佳的5個#RCMemories，並邀請提交者及提交者的一位朋友參加「麗思朱古力工廠之旅」。

金色造型驚喜朱古力復活蛋將於2021年3月22日至4月6日期間，於網店及9樓大堂快閃餅店有售。參加客人需於2021年4月6日晚上11時59分前掃瞄蛋內的二維碼並上傳最難忘的#RCMemories到指定網址。結果將於2021年4月7日公佈，並由酒店聯絡得獎客人有關詳情。

價錢：每隻港幣$488

「麗思朱古力工廠之旅」

「麗思朱古力工廠之旅」先以由酒店廚師帶領的朱古力體驗環節揭開序幕，接下來是酒店導賞遊，讓幸運兒在不同打卡熱點如金光走廊和香港天際線景致前留打卞留念。

最後，客人更可於全球最高酒吧Ozone品嚐創意雞尾酒。此外，幸運兒更有機會在旅程中的遊戲環節贏取酒店住宿一晚或下午茶體驗。

查詢：2263 2270

麗思朱古力工廠之旅日期： 2021年4月11日（星期日）下午3時至5時30分

「Fly High Dream High」兒童模擬飛行航空課程

此外，酒店亦讓久久未能出國旅行的小朋友們預備兒童模擬飛行航空課程，讓小朋友體驗駕駛飛機，感受在海拔420米的高空之上，成為小小飛機師。

酒店與Junior Aviator Academy (JAA)合作，在酒店套房中為住客及餐廳食客提供「Fly High Dream High」兒童模擬飛行航空課程，送上擁有180度高空景觀的模擬飛行體驗。

為時一小時的精彩課程除了包含模擬飛行體驗外，更包括飛機模型製作環節，以及由資深航空從業員親自授課的講座，並在課程期間可試穿小童飛行員製服，在無敵美景前拍照留念。小孩完成課程後將獲頒發證書一張，與航空知識一併帶回家中。

年齡：五歲或以上並需一位監護人陪同

價錢：酒店的住客及餐廳食客享獨家優惠價每位小童港幣$880

網上預約：請【按此】

查詢：2263 2263

同場加映：復活節大家不妨朱古力甜品！即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩