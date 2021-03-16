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【酒店自助餐】諾富特世紀酒店推6折泰式自助晚餐　讚好酒店FB或追蹤IG即可享優惠

休閒消費 12:01 2021/03/16

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熱門 林作 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

灣仔諾富特世紀酒店的Le Cafe餐廳，由即日至5月31日推出泰式主題自助晚餐。(酒店提供)

灣仔諾富特世紀酒店的Le Cafe餐廳，由即日至5月31日推出泰式主題自助晚餐，只要讚好Novotel Century Hong Kong Facebook專頁成為粉絲，或追蹤novotel_century_hong_kong Instagram，即可享6折優惠，成人每位只需329元起。

泰式龍蝦海鮮冬蔭功湯：海鮮分量十足，香辣惹味。(酒店提供)

自助餐的重點推介主要是龍蝦及海鮮菜式，包括泰式龍蝦海鮮冬蔭功湯、辣椒膏炒龍蝦、泰式香煎大頭蝦、泰式咖喱蟹及生紅蝦刺身等等，十分豐富。

自助餐有供應不同的泰式頭盤，包括泰式涼拌龍蝦海鮮沙律、泰式龍蝦柚子沙律等等。(酒店提供)

自助餐亦有多款正宗泰菜供應，如龍蝦米紙卷、和牛肉碎生菜包、泰式涼拌龍蝦海鮮沙律、泰式海南雞飯、燒魷魚和魔鬼魚、泰式咖喱蟹及蝦餅等。

同時亦有多款泰國風情的甜品，包括椰汁芒果糯米飯、榴槤蛋糕、椰子撻、貓山王榴槤班戟、榴槤雪糕等等。多不勝數的泰式美食，給你一個難忘的泰國料理之旅。

甜品也有不少選擇，包括這款椰汁芒果糯米飯。(酒店提供)

Le Cafe

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：2598 9869/WhatsApp：6106 8083

價錢：周一至四 原價548元、優惠價329元
         周五至日及公假 原價578元、優惠價347元(以上價錢要另收加一服務費)

供應時間 6:30pm-9:30pm

記者：招美寶

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